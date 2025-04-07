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Histórias do Cotidiano

Por dentro da história do Teatro Carlos Gomes

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 07 de Abril de 2025 às 18:25

Publicado em 

07 abr 2025 às 18:25
Obras do Teatro Carlos Gomes entram na fase final e espaço cultural será inaugurado em dezembro de 2025
Obras do Teatro Carlos Gomes entram na fase final e espaço cultural será inaugurado em dezembro de 2025 Crédito: Vinicius Zagoto
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, o assunto em destaque é a história do Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, o mais antigo do Espírito Santo, abriu suas cortinas pela primeira vez em 1927. A inauguração preencheu a lacuna deixada pelo Teatro Melpômene, demolido após um incêndio. Projetado pelo arquiteto italiano André Carloni, sua arquitetura de estilo neorrenascentista foi inspirada no Teatro Alla Scala, de Milão, na Itália. Segundo informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), fechado desde 2017, o Teatro será reaberto ao público em dezembro deste ano. O espaço cultural passa por obras de restauro, iniciadas em 2023. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 07-04-25

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