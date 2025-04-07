Por dentro da história do Teatro Carlos Gomes

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, o assunto em destaque é a história do Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, o mais antigo do Espírito Santo, abriu suas cortinas pela primeira vez em 1927. A inauguração preencheu a lacuna deixada pelo Teatro Melpômene, demolido após um incêndio. Projetado pelo arquiteto italiano André Carloni, sua arquitetura de estilo neorrenascentista foi inspirada no Teatro Alla Scala, de Milão, na Itália. Segundo informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), fechado desde 2017, o Teatro será reaberto ao público em dezembro deste ano. O espaço cultural passa por obras de restauro, iniciadas em 2023. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 07-04-25