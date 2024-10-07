Peroás x Caramurus: como a devoção por São Benedito dividiu a cidade de Vitória

Nesta edição de "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana relembra uma rixa entre moradores de Vitória, entre os anos 1833 e 1901; Naquele tempo, os devotos de São Benedito eram divididos em dois grupos: os peroás, aqueles que frequentavam a Igreja do Rosário, na parte baixa da cidade; e os caramurus, os que participavam das missas no Convento de São Francisco, na parte alta da capital. A briga dividiu a cidade de Vitória de modo social e racial por séculos. Ouça a conversa completa!