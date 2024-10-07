Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Histórias do Cotidiano

Peroás x Caramurus: como a devoção por São Benedito dividiu a cidade de Vitória

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 18:16

Publicado em 

07 out 2024 às 18:16
À esquerda, a Igreja do Rosário, território dos peroás e, à direita, o Convento de São Francisco, onde se reuniam os caramurus
À esquerda, a Igreja do Rosário, território dos peroás e, à direita, o Convento de São Francisco, onde se reuniam os caramurus Crédito: Arquivo IJSN
Nesta edição de "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana relembra uma rixa entre moradores de Vitória, entre os anos 1833 e 1901; Naquele tempo, os devotos de São Benedito eram divididos em dois grupos: os peroás, aqueles que frequentavam a Igreja do Rosário, na parte baixa da cidade; e os caramurus, os que participavam das missas no Convento de São Francisco, na parte alta da capital. A briga dividiu a cidade de Vitória de modo social e racial por séculos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Marcus Vinicius Sant Ana - 16-09-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados