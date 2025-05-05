Os festejos de Nossa Senhora da Penha e suas manifestações populares

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque os fatos que envolvem a devoção à Nossa Senhora da Penha, seus festejos no Espírito Santo e as suas manifestações populares. Celebrada desde o ano de 1570, Festa de Nossa Senhora da Penha, por exemplo, é a maior manifestação religiosa do estado do Espírito Santo e a terceira do Brasil, ficando atrás apenas do Círio de Nazaré (PA) e da Festa de Aparecida (SP). É dessa época do ano que também se recorda a realização do Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, festa tradicional realizada anualmente, em Cariacica, justamente no dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado. Ouça a conversa completa!