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Histórias do Cotidiano

Os festejos de Nossa Senhora da Penha e suas manifestações populares

Ouça a conversa com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 18:02

Publicado em 

05 mai 2025 às 18:02
Fiéis participaram de uma remaria em devoção à Nossa Senhora da Penha
Remaria saiu da Praia da Costa e foi até o Parque da Prainha Crédito: André Oliveira
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque os fatos que envolvem a devoção à Nossa Senhora da Penha, seus festejos no Espírito Santo e as suas manifestações populares. Celebrada desde o ano de 1570, Festa de Nossa Senhora da Penha, por exemplo, é a maior manifestação religiosa do estado do Espírito Santo e a terceira do Brasil, ficando atrás apenas do Círio de Nazaré (PA) e da Festa de Aparecida (SP). É dessa época do ano que também se recorda a realização do Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, festa tradicional realizada anualmente, em Cariacica, justamente no dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 05-05-25

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