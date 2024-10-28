Nostalgia e curiosidades: por dentro da história do Parque Moscoso

Nesta edição do Histórias do Cotidiano, o assunto em destaque , com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, é sugestão do ouvinte Tiago. Ele mandou a seguinte mensagem. "Sugestão contar a história do Parque Moscoso. Marcou a vida de muitas gerações, inclusive a nossa". O Parque Moscoso, um oásis de tranquilidade no coração da cidade, é um dos tesouros mais antigos e apreciados de Vitória. Inaugurado em 1912, este espaço verdejante, com seus aproximadamente 24.000 metros quadrados, oferece uma pausa bem-vinda da agitação do centro da metrópole. Ouça a conversa completa!