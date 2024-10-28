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Histórias do Cotidiano

Nostalgia e curiosidades: por dentro da história do Parque Moscoso

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:34

Publicado em 

28 out 2024 às 17:34
Parque Moscoso, em Vitória
Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do Histórias do Cotidiano, o assunto em destaque , com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, é sugestão do ouvinte Tiago. Ele mandou a seguinte mensagem. "Sugestão contar a história do Parque Moscoso. Marcou a vida de muitas gerações, inclusive a nossa". O Parque Moscoso, um oásis de tranquilidade no coração da cidade, é um dos tesouros mais antigos e apreciados de Vitória. Inaugurado em 1912, este espaço verdejante, com seus aproximadamente 24.000 metros quadrados, oferece uma pausa bem-vinda da agitação do centro da metrópole. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 28-10-24

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