Memórias e cultura: conheça as histórias do Sesc Glória

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o assunto em destaque, com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, vem da cultura! Localizado na avenida Jerônimo Monteiro, o Centro Cultural Sesc Glória manteve a sua arquitetura eclética tradicional. O edifício Glória foi construído no antigo Jardim Municipal, chamado Éden Park, onde os moradores da antiga província podiam encontrar um dos cinemas da cidade. O comentarista explica sobre o antigo cais, o parque municipal e a criação do Teatro Glória. Ouça a conversa completa!