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Histórias do Cotidiano

Memórias e cultura: conheça as histórias do Sesc Glória

Acompanhe o comentário de Marcus Vinicius Sant'Ana.

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 16:22

Publicado em 

29 set 2025 às 16:22
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o assunto em destaque, com o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, vem da cultura! Localizado na avenida Jerônimo Monteiro, o Centro Cultural Sesc Glória manteve a sua arquitetura eclética tradicional. O edifício Glória foi construído no antigo Jardim Municipal, chamado Éden Park, onde os moradores da antiga província podiam encontrar um dos cinemas da cidade. O comentarista explica sobre o antigo cais, o parque municipal e a criação do Teatro Glória. Ouça a conversa completa!
Sesc Glória antes e depois
Sesc Glória antes e depois Crédito: Acervo / Divulgação
Histórias do Cotidiano - 29-09-25

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