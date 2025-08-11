Maracajaguaçu e Arariboia, pai e filho fincaram seus nomes na história do ES

Neste último domingo (10) foi recordado o dia dos pais. A data, no nosso país, tem origem no ano de 1953 e surgiu através de uma campanha publicitária do jornal "O Globo", visando atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente para os pais. O 16 de agosto foi escolhido por dois motivos: ser um domingo, dia propício para comemorações e encontros, assim como já acontecia no Dia das Mães; e ser dia de São Joaquim, na tradição católica, pai de Maria. Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Anna traz como destaque que quando se fala da história capixaba, quando se fala do cruzamento entre a história, pai e filho, de cara vêm à mente Vasco Fernandes Coutinho e seu filho de mesmo nome, que foram os primeiros comandantes da colonização portuguesa em nossas terras.