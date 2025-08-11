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Histórias do Cotidiano

Maracajaguaçu e Arariboia, pai e filho fincaram seus nomes na história do ES

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 11 de Agosto de 2025 às 16:49

Publicado em 

11 ago 2025 às 16:49
Arariboia
Estátua do índio Arariboia, localizada na curva do clube Saldanha da Gama - Editoria: Cidades - Foto: Chico Guedes - GZ Crédito: Chico Guedes
Neste último domingo (10) foi recordado o dia dos pais. A data, no nosso país, tem origem no ano de 1953 e surgiu através de uma campanha publicitária do jornal "O Globo", visando atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente para os pais. O 16 de agosto foi escolhido por dois motivos: ser um domingo, dia propício para comemorações e encontros, assim como já acontecia no Dia das Mães; e ser dia de São Joaquim, na tradição católica, pai de Maria. Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Anna traz como destaque que quando se fala da história capixaba, quando se fala do cruzamento entre a história, pai e filho, de cara vêm à mente Vasco Fernandes Coutinho e seu filho de mesmo nome, que foram os primeiros comandantes da colonização portuguesa em nossas terras.
"Condizente seria, mas vou por outro caminho. Escolhi uma dupla que não é capixaba de nascença, mas, em suas trajetórias históricas — que não foram miúdas —, muitas linhas foram escritas nos limites espírito-santenses. Falo de Maracajaguaçu e Arariboia! Pai e filho temiminós que, com seus feitos de liderança e bravura, fincaram nomes não só na história do Espírito Santo mas também na do Brasil. Para entender a história dos líderes dos maracajás — como eram chamados os indivíduos de seu grupo — é preciso dar um pulo em terras cariocas. Por lá, o território que hoje é conhecido como a cidade do Rio de Janeiro foi, desde antes da colonização, um terreno de disputa entre os tamoios e temiminós, dois grupos indígenas", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 11-08-25

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