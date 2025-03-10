Tradição em transformação: conheça a Festa das Canoas, em Marataízes

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta a história da Festa das Canoas, em Marataízes. No início do século XX, o munícipio no Sul do Espírito Santo iniciou uma tradição que reunia foguetórios, rezas, ladainhas e canoas ao mar. Todo segundo domingo de março, pescadores rogavam ao Divino Espírito Santo e à Nossa Senhora da Penha, suplicando por mais peixes. Hoje, o festejo não possui mais tantos elementos tradicionais como nas primeiras edições... Ouça a conversa completa!