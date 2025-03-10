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Histórias do Cotidiano

Tradição em transformação: conheça a Festa das Canoas, em Marataízes

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 10 de Março de 2025 às 17:01

Publicado em 

10 mar 2025 às 17:01
Festa das Canoas de Marataízes de 2024
Festa das Canoas de Marataízes de 2024 Crédito: Paróquia Santíssima Trindade/Divulgação
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta a história da Festa das Canoas, em Marataízes. No início do século XX, o munícipio no Sul do Espírito Santo iniciou uma tradição que reunia foguetórios, rezas, ladainhas e canoas ao mar. Todo segundo domingo de março, pescadores rogavam ao Divino Espírito Santo e à Nossa Senhora da Penha, suplicando por mais peixes. Hoje, o festejo não possui mais tantos elementos tradicionais como nas primeiras edições... Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 10-03-25

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