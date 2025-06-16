Conheça a origem do bairro Jardim de Penha, em Vitória

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque a história do bairro Jardim da Penha, em Vitória. As origens como fazenda, chegada dos primeiros moradores, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do condomínio dos bancários e desenvolvimento com a chegada do Porto de Tubarão. O bairro começou a ser formado na década de 1940, quando a construção do porto de Vitória foi iniciada. Ouça a conversa completa!