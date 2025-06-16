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Histórias do Cotidiano

Conheça a origem do bairro Jardim de Penha, em Vitória

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 16 de Junho de 2025 às 18:32

Publicado em 

16 jun 2025 às 18:32
Jardim da Penha vista do alto. Pracinhas são marcas registradas do bairro.
Jardim da Penha vista do alto. Pracinhas são marcas registradas do bairro. Crédito: Gildo Loyola/Arquivo Gazeta
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque a história do bairro Jardim da Penha, em Vitória. As origens como fazenda, chegada dos primeiros moradores, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do condomínio dos bancários e desenvolvimento com a chegada do Porto de Tubarão. O bairro começou a ser formado na década de 1940, quando a construção do porto de Vitória foi iniciada. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 16-06-25

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