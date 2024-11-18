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Histórias do Cotidiano

Conheça a história de Dona Domingas!

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 17:12

Publicado em 

18 nov 2024 às 17:12
Estátua Dona Domingas recebeu máscara no Centro de Vitória
Estátua Dona Domingas recebeu máscara no Centro de Vitória, durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Elis Carvalho
Na próxima quarta-feira (20), é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Pegando como gancho a data, nesta edição do Histórias do Cotidiano o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque a história de Dona Domingas. O assunto é sugestão do ouvinte Amilton. Uma senhora negra, muito pobre e sofrida que vagava pelas ruas de Vitória, carregando uma pesada sacola com o material catado. Ex-escravizada, mendiga ou apenas mulher negra? O comentarista traz a história. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Historias do Cotidiano - 18-11-24

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