As origens do Carnaval e as comemorações antigas no ES

Neste ano, o período de carnaval acontece nos dias 1°, 2, 3 , 4 e 5 de março de 2025. As datas consideram de sábado (dia 1) a Quarta-feira de Cinzas (dia 5). No Estado, as escolas de samba vão desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025. Já nesse clima da data, neste mês de fevereiro o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, no Histórias do Cotidiano, traz uma viagem ao tempo sobre as festividades. Nessa primeira conversa, as origens do Carnaval. Ouça a conversa completa!