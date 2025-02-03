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Histórias do Cotidiano

As origens do Carnaval e as comemorações antigas no ES

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 17:40

Publicado em 

03 fev 2025 às 17:40
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Neste ano, o período de carnaval acontece nos dias 1°, 2, 3 , 4 e 5 de março de 2025. As datas consideram de sábado (dia 1) a Quarta-feira de Cinzas (dia 5). No Estado, as escolas de samba vão desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025. Já nesse clima da data, neste mês de fevereiro o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana, no Histórias do Cotidiano, traz uma viagem ao tempo sobre as festividades. Nessa primeira conversa, as origens do Carnaval. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 03-02-25

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