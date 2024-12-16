Entenda a origem da devoção a São Benedito no ES

O Congo, com casacas, tambores e chapéus de fitas, também é preservado em Aracruz. A Banda de Congo de São Benedito do Rosário, da Vila Riacho, é a mais antiga do Brasil.

A devoção a São Benedito é histórica e culturalmente enriquece com tantas tradições, como o Congo, por exemplo. A festa de São Benedito é uma festa de caráter pagão-religioso, que teve sua origem, segundo a tradição oral, no socorro providencial de São Benedito, quando certo navio que carregava escravos pela costa do Espírito Santo, naufragou. Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana fala sobre a origem dessa tradição. Ouça a conversa completa!