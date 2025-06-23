135 anos de Cariacica: conheça a história da cidade!

Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque a história da cidade de Cariacica, que completa 135 anos na terça-feira (24). Cariacica se tornou município independente em 30 de dezembro de 1890. Na época, a região foi desmembrada definitivamente de Vitória. O governador do Estado era Constante Sodré. A história do povoamento de Cariacica se confunde um pouco com a de Viana. No final do século XVI e início do século XVII, os portugueses fizeram incursões pelo rio Jucu, partindo de Vila Velha, e foram atingindo o atual território de Cariacica. Ouça a conversa completa!