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Histórias do Cotidiano

135 anos de Cariacica: conheça a história da cidade!

Ouça os comentários de Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 23 de Junho de 2025 às 16:10

Publicado em 

23 jun 2025 às 16:10
João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água
João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC
Nesta edição de Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana traz como destaque a história da cidade de Cariacica, que completa 135 anos na terça-feira (24). Cariacica se tornou município independente em 30 de dezembro de 1890. Na época, a região foi desmembrada definitivamente de Vitória. O governador do Estado era Constante Sodré. A história do povoamento de Cariacica se confunde um pouco com a de Viana. No final do século XVI e início do século XVII, os portugueses fizeram incursões pelo rio Jucu, partindo de Vila Velha, e foram atingindo o atual território de Cariacica. Ouça a conversa completa!
Histórias do Cotidiano - 23-06-25

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