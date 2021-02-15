Hidroxicloroquina é ineficaz contra a Covid-19, aponta mais um estudo

Um novo estudo publicado na última sexta-feira pela Cochrane, referência mundial em pesquisa médica, traz novas comprovações da ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A conclusão é: a hidroxicloroquina não reduz as mortes causadas pela Covid-19 e provavelmente não reduz o número de pessoas que precisam de ventilação mecânica. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, que também falou sobre a nova variante brasileira do coronavírus encontrada em solo capixaba e as novas orientações sobre o uso de máscaras. Acompanhe!
CBN Vitória especial coronavírus - 15-02-21