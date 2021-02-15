Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN especial coronavírus

Hidroxicloroquina é ineficaz contra a Covid-19, aponta mais um estudo

Ethel Maciel também falou sobre a nova variante brasileira do coronavírus encontrada em solo capixaba e as novas orientações sobre o uso de máscaras

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:02

Publicado em 

15 fev 2021 às 14:02
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
Um novo estudo publicado na última sexta-feira pela Cochrane, referência mundial em pesquisa médica, traz novas comprovações da ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A conclusão é: a hidroxicloroquina não reduz as mortes causadas pela Covid-19 e provavelmente não reduz o número de pessoas que precisam de ventilação mecânica. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, que também falou sobre a nova variante brasileira do coronavírus encontrada em solo capixaba e as novas orientações sobre o uso de máscaras. Acompanhe!
CBN Vitória especial coronavírus - 15-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados