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Em Cartaz

Para assistir: "Drive My Car", "Águas Profundas" e "The Last Kingdom"

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:27

Publicado em 

17 mar 2022 às 18:27
Okada Masaki e Nishijima Hidetoshi em cena de 'Drive my car'
Okada Masaki e Nishijima Hidetoshi em cena de 'Drive My Car' Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Drive My Car" (cinema), "Águas Profundas" (Amazon Prime Video) e "The Last Kingdom" (Netflix). Ouça a conversa completa!
EM CARTAZ - 17-03-22

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