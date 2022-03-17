Para assistir: "Drive My Car", "Águas Profundas" e "The Last Kingdom"

Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Drive My Car" (cinema), "Águas Profundas" (Amazon Prime Video) e "The Last Kingdom" (Netflix). Ouça a conversa completa!
EM CARTAZ - 17-03-22
Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:27
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta