Para assistir: 'Cobra Kai', 'Diário de um Gigolô' e 'Abbott Elementary'

Nesta edição do Em Cartaz, os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Cobra Kai" (Netflix), "Diário de um Gigolô" (Netflix) e "Abbott Elementary" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 15-09-22
Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:42
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