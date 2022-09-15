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Em Cartaz

Para assistir: 'Cobra Kai', 'Diário de um Gigolô' e 'Abbott Elementary'

Confira as dicas de Rafael Braz

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:42

Publicado em 

15 set 2022 às 18:42
Pôster de 'Cobra Kai'
Pôster de 'Cobra Kai' Crédito: Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Cobra Kai" (Netflix), "Diário de um Gigolô" (Netflix) e "Abbott Elementary" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 15-09-22

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