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Para maratonar no fim de semana: 'O Paciente', 'Jack Ryan' e 'Glass Onion'

Acompanhe as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 18:01

Publicado em 

22 dez 2022 às 18:01
âTHE PATIENTâ -- Pictured: Steve Carell as Alan Strauss. CR: Suzanne Tenner/FX
The Patient (bra: O Paciente) Crédito: Star+/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "O Paciente" (Star+), "Jack Ryan" (Amazon) e "Glass Onion" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 22-12-22

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