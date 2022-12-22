Para maratonar no fim de semana: 'O Paciente', 'Jack Ryan' e 'Glass Onion'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "O Paciente" (Star+), "Jack Ryan" (Amazon) e "Glass Onion" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 22-12-22
Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 18:01
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