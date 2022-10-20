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Em Cartaz

Nas dicas da semana, 'Adão Negro', 'O Rei da TV' e 'A Escola do Bem e do Mal'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 18:03

Publicado em 

20 out 2022 às 18:03
A Escola do Bem e do Mal
A Escola do Bem e do Mal Crédito: Helen Sloan/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Adão Negro", "O Rei da TV" e "A Escola do Bem e do Mal". Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 20-10-22

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