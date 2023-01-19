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Em Cartaz

'M3gan', 'That '90s Show' e 'Velma' são destaques na semana

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:05

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:05
Filme
Filme "M3GAN" traz inteligência artificial assassina Crédito: Universal Studios I Divulgação
"M3gan", "That '90s Show" e "Velma" são as produções em destaque na análise do comentarista Rafael Braz, nesta edição do "Em Cartaz". Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 19-01-23

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