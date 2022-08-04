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Para assistir: 'Bom Dia, Verônica' , 'Trem-Bala' e 'O Predador: A Caçada'

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 17:59

Publicado em 

04 ago 2022 às 17:59
Bom dia Verônica
Bom dia, Verônica Crédito: Netflix/Divulgação
'Bom Dia, Verônica' (Netflix), 'Trem Bala' (nos cinemas) e 'O Predador: A Caçada' (Star+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 04-08-22

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