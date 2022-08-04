Para assistir: 'Bom Dia, Verônica' , 'Trem-Bala' e 'O Predador: A Caçada'

'Bom Dia, Verônica' (Netflix), 'Trem Bala' (nos cinemas) e 'O Predador: A Caçada' (Star+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 04-08-22
Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 17:59
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta