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Em Cartaz

Dicas da semana: 'Blonde', 'Dahmer: Um Canibal Americano' e 'Athena'

As dicas de produções são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 18:04

Publicado em 

29 set 2022 às 18:04
Blonde.Â Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix Â© 2022
Blonde.Â Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix Â© 2022 Crédito: 2022 © Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: 'Blonde', 'Dahmer: Um Canibal Americano' e 'Athena' (Netflix) são destaques. Ouça a conversa completa.
Em Cartaz - 29-09-22

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