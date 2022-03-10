Dicas da semana: 'Belfast', 'O Projeto Adam' e 'How I Met Your Father'

Nesta edição do "Em Cartaz" os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "Belfast" (cinema), "O Projeto Adam" (Netflix) e "How I Met Your Father" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 10-03-22.mp3
Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:27
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