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Em Cartaz

Dicas da semana: 'Belfast', 'O Projeto Adam' e 'How I Met Your Father'

As dicas e análises são de Rafael Braz

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:27

Publicado em 

10 mar 2022 às 18:27
Filme
Filme "Belfast" Crédito: Universal Pictures/Divulgação
Nesta edição do "Em Cartaz" os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "Belfast" (cinema), "O Projeto Adam" (Netflix) e "How I Met Your Father" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 10-03-22.mp3

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