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Destaques da semana: 'The Flash' e a nova temporada de ‘Black Mirror’

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 18:03

Publicado em 

15 jun 2023 às 18:03
Vem aí! Trailer de 'The Flash' com Ezra Miller revela retorno de Michael Keaton como Batman
Vem aí! Trailer de 'The Flash' com Ezra Miller revela retorno de Michael Keaton como Batman Crédito: DC Films
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: 'The Flash' (cinema) e a nova temporada de 'Black Mirror' (Netflix). Ouça a conversa completa!

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