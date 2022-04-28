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Em Cartaz

Destaques da semana: 'Ozark', '365 Dias' e 'A Cidade é Nossa'

As dicas são do comentarista Rafael Braz!

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:57

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:57
A quarta temporada de
A quarta temporada de "Ozark", da Netflix Crédito: Neflix/Divulgação
As produções em destaque nesta edição do "Em Cartaz" são: "Ozark" (Netflix), "365 Dias: Hoje" (Netflix) e "A Cidade é Nossa" (HBO Max). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 28-04-22.mp3

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