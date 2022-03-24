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"Caranguejo Negro", "WeCrashed" e "Ambulância: Um Dia de Crime" são destaques

O comentarista Rafael Braz também fala sobre as expectativas para o Oscar 2022

Publicado em 24 de Março de 2022 às 18:10

Publicado em 

24 mar 2022 às 18:10
Filme
Filme "Caranguejo Negro", da Netflix Crédito: Johan Bergmark/Neflix
"Caranguejo Negro" (Netflix), "WeCrashed" (Apple TV+) e "Ambulância: Um Dia de Crime" (cinema) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do "Em Cartaz". Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 24-03-22.mp3

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