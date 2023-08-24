'Cangaço Novo' e 'Ahsoka' são destaques para o fim de semana

Nesta edição do Em Cartaz, com o comentarista Rafael Braz, os destaques são as seguintes produções: "Cangaço Novo" (Prime Video), "Ahsoka" (Disney+), "Gran Turismo - De Jogador a Corredor" (cinema). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 24-08-23
Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:19
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