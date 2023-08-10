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'Asteroid City', 'A Pior Pessoa Do Mundo' e 'Império da Dor' são os destaques da semana

Confira as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 18:01

Publicado em 

10 ago 2023 às 18:01
Filme, cinema
Filme, cinema Crédito: Pixabay
Nesta edição do Em Cartaz, com o comentarista Rafael Braz, os destaques são as seguintes produções: "Asteroid City", "A Pior Pessoa Do Mundo" e "Império da Dor". Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 10-08-23

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