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Em Cartaz

"And Just Like That…" revive história de Sex and the City; e duas produções da Netflix

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 17:16

Publicado em 

09 dez 2021 às 17:16
"And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City", da HBO Max Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre a série "And Just Like That…", que revive a história da clássica produção Sex and the City e das nova-iorquinas Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York-Goldenblatt. O comentarista destaca ainda as produções "É O AMOR: Família Camargo" e "Não Olhe para Cima", da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 09/12/2021

Séries

And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City (HBO Max): O mundo e os personagens icônicos de Sex and the City são o ponto de partida para esta nova série, que encontra Carrie, Miranda e Charlotte navegando na complicada realidade da amizade, família e a vida em Nova York aos 50 anos.
É O AMOR: Família Camargo (Netflix): Cercados pela família e pelos amigos, Zezé Di Camargo e a filha Wanessa se reúnem para trabalhar juntos em um novo álbum neste reality exclusivo.

Filme

Não Olhe para Cima (Netflix): Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola.

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