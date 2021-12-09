"And Just Like That…" revive história de Sex and the City; e duas produções da Netflix

"And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City", da HBO Max Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre a série "And Just Like That…", que revive a história da clássica produção Sex and the City e das nova-iorquinas Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York-Goldenblatt. O comentarista destaca ainda as produções "É O AMOR: Família Camargo" e "Não Olhe para Cima", da Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 09/12/2021

Séries

And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City (HBO Max): O mundo e os personagens icônicos de Sex and the City são o ponto de partida para esta nova série, que encontra Carrie, Miranda e Charlotte navegando na complicada realidade da amizade, família e a vida em Nova York aos 50 anos.

É O AMOR: Família Camargo (Netflix): Cercados pela família e pelos amigos, Zezé Di Camargo e a filha Wanessa se reúnem para trabalhar juntos em um novo álbum neste reality exclusivo.

Filme