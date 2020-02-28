Fritada de Bacalhau - uma delícia para saborear na quaresma

No quadro CBN e as Dicas do Chefe dessa semana, Juarez Campos preparou uma receita de fritada de bacalhau. Segundo ele, a fritada é um prato para quem gosta de peixe, especialmente, para quem vive a Quaresma. É uma opção simples que pode ser preparada com qualquer peixe. Vamos acompanhar!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fritada de Bacalhau - 7.21s - 29-02-20
A RECEITA:
Ingredientes:
150g de bacalhau em lascas ou desfiado
10 azeitonas pretas picadas
1/2 pimenta dedo-de-moça
1/2 cebola cortada em anéis
5 ovos
2 colheres de sopa de leite
2 colheres de sopa de óleo
Salsa
Sal
Preparo:
Em uma tigela, abra os ovos e bata ligeiramente. Junte o leite e uma pitada generosa de sal e misture. Reserve.
Doure os anéis de cebola e reserve.
Em outra tigela, misture as lascas de bacalhau com a azeitona picada, a cebola dourada, a salsa picada e a pimenta dedo-de-moça sem semente picada.
Junte as duas misturas e misture delicadamente.
Escolha uma frigideira antiaderente e de um tamanho que caiba a mistura deixando a fritada alta.
Coloque o óleo no fundo da frigideira e leve ao fogo médio.
Junte a mistura e deixe fritando sem mexer por alguns minutos.
Abaixe o fogo e com o auxílio de uma espátula ou colher de pau empurre um pouco as laterais da fritada para o centro para que o ovo cru do centro escorra formando novas laterais.
Cubra a frigideira com papel alumínio e cubra com alguma tampa que segure o papel.
Deixe cozinhar por 2 minutos e destampe para checar o ponto do ovo.
Se estiver cru, tampe novamente e deixe mais alguns minutos.
Retire a fritada da frigideira com o auxílio de uma espátula e sirva quente.
Dica do chef:
Sirva acompanhado de uma salada verde crua.