Fritada de Bacalhau - uma delícia para saborear na quaresma

Posta de bacalhau Crédito: Divulgação

No quadro CBN e as Dicas do Chefe dessa semana, Juarez Campos preparou uma receita de fritada de bacalhau. Segundo ele, a fritada é um prato para quem gosta de peixe, especialmente, para quem vive a Quaresma. É uma opção simples que pode ser preparada com qualquer peixe. Vamos acompanhar!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fritada de Bacalhau - 7.21s - 29-02-20

A RECEITA:

Ingredientes:

150g de bacalhau em lascas ou desfiado

10 azeitonas pretas picadas

1/2 pimenta dedo-de-moça

1/2 cebola cortada em anéis

5 ovos

2 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de óleo

Salsa

Sal

Preparo:

Em uma tigela, abra os ovos e bata ligeiramente. Junte o leite e uma pitada generosa de sal e misture. Reserve.

Doure os anéis de cebola e reserve.

Em outra tigela, misture as lascas de bacalhau com a azeitona picada, a cebola dourada, a salsa picada e a pimenta dedo-de-moça sem semente picada.

Junte as duas misturas e misture delicadamente.

Escolha uma frigideira antiaderente e de um tamanho que caiba a mistura deixando a fritada alta.

Coloque o óleo no fundo da frigideira e leve ao fogo médio.

Junte a mistura e deixe fritando sem mexer por alguns minutos.

Abaixe o fogo e com o auxílio de uma espátula ou colher de pau empurre um pouco as laterais da fritada para o centro para que o ovo cru do centro escorra formando novas laterais.

Cubra a frigideira com papel alumínio e cubra com alguma tampa que segure o papel.

Deixe cozinhar por 2 minutos e destampe para checar o ponto do ovo.

Se estiver cru, tampe novamente e deixe mais alguns minutos.

Retire a fritada da frigideira com o auxílio de uma espátula e sirva quente.

Dica do chef: