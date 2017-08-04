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Superação

"Foi o capacete que salvou a minha vida no acidente de bike"

Ex-secretário de Saúde Anselmo Tozi teve fratura exposta e ficou quase um ano de cadeira de rodas

Publicado em 04 de Agosto de 2017 às 17:20

Publicado em 

04 ago 2017 às 17:20
Anselmo Tozi ficou quase um ano de cadeira de rodas Crédito: Montagem
Há três anos, num domingo de fevereiro, o médico e ex-secretário de Saúde do Estado, Anselmo Tozi, dava entrada no Hospital público Jayme Santos Neves com fraturas expostas na perna. Ele foi atropelado quando andava de bicicleta, na avenida Norte Sul, via que liga Vitória ao município da Serra. Foi o início de uma longa história de cirurgias, cadeiras de rodas, fisioterapia e superação. Hoje, Anselmo é diretor da Agência de Recursos Hídricos do Estado e está de volta as ruas da Capital com sua bike. 
Ouça a entrevista dele.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 15 - 05-08-17

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