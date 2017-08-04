"Foi o capacete que salvou a minha vida no acidente de bike"

Há três anos, num domingo de fevereiro, o médico e ex-secretário de Saúde do Estado, Anselmo Tozi, dava entrada no Hospital público Jayme Santos Neves com fraturas expostas na perna. Ele foi atropelado quando andava de bicicleta, na avenida Norte Sul, via que liga Vitória ao município da Serra. Foi o início de uma longa história de cirurgias, cadeiras de rodas, fisioterapia e superação. Hoje, Anselmo é diretor da Agência de Recursos Hídricos do Estado e está de volta as ruas da Capital com sua bike.