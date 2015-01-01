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CBN PRAZER & CIA

Programe-se com a agenda de shows no litoral capixaba e os filmes em cartaz

Nos cinemas, a dica é a estreia de "Uma Noite no Museu 3, o Segredo da Tumba". Ouça as dicas:

Publicado em 01 de Janeiro de 2015 às 14:36

Publicado em 

01 jan 2015 às 14:36
No quadro Prazer & Cia desta quinta-feira (01), a comentarista Evelize Calmon traz dicas de diversão e lazer para o final de semana. As estreias nos cinemas e os shows no litoral capixaba. Programe-se:
- Evelize Calmon - 2.06s - 01-01-15.mp3

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