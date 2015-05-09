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Estamos ficando surdos e também não deixamos o outro se expressar, diz Antônio Fagundes sobre tema de peça

Sobre as redes sociais, Fagundes faz a relação do nosso cotidiano com o compartilhamento de fotos, "que nos tirou até os 140 caracteres do Twitter"

Publicado em 08 de Maio de 2015 às 22:02

Publicado em 

08 mai 2015 às 22:02
A comentarista Evelize Calmon fala sobre a novidade para a área gastronômica proporcionada pelos food trucks. Ela destaca ainda a programação de shows para a Grande Vitória neste fim de semana.
Destaque para a peça de teatro Tribos, com o astro global Antônio Fagundes, e o filho Bruno Fagundes, que participaram da conversa ao vivo, por telefone. A temática da peça tem destaque para a surdez, usada como a grande metáfora paras relações humanas e a dificuldade de aceitação da diferença.
Na entrevista ao programa CBN Cotidiano, Antônio Fagundes diz que "estamos ficando surdos aos problemas do mundo, mas também não estamos deixando os outros se expressarem". Sobre as redes sociais, Fagundes faz a relação do nosso cotidiano com o compartilhamento de fotos, "que nos tirou até os 140 caracteres do Twitter". Ouça na íntegra:
Dicas do Prazer e Cia - 08-05-15

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