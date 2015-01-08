Dicas para você aproveitar seu final de semana

Evelize Calmon conta qual a boa da programação do final de semana na Grande Vitória. Tem show do Rappa e Criolo na Pedreira e, no cinema, "Loucas pra casar", "Ida" e "As Férias do Pequeno Nicolau".
CBN Prazer e Cia - Evelize Calmon - 08-01-15
Publicado em 08 de Janeiro de 2015 às 14:58
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