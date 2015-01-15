Dicas de bons bares e restaurantes "pé na areia" da Grande Vitória

E confira ainda a programação do cinema neste final de semana: tem "Pinguins de Madagascar", "Invencível" e "O Crítico", com Evelize Calmon.
CBN Prazer e Cia - Evelize Calmon - 15-01-15
Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 14:58
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