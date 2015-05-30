Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN PRAZER E CIA

Conheça os 40 petiscos criados para o festival Roda de Boteco

Evento começou nesta sexta-feira e vai até 4 de julho. Vencedores serão escolhidos pelo público

Publicado em 30 de Maio de 2015 às 00:22

Publicado em 

30 mai 2015 às 00:22
Os petiscos mais cobiçados em bares e botequins já podem ser apreciados pelos capixabas na Grande Vitória. Quarenta pratos concorrem aos prêmios do 11º Roda de Boteco, que começou nesta sexta-feira (29). O evento segue até o dia 4 de julho em 40 bares da Região MetropolitanaAs porções serão vendidas pelo mesmo preço, R$ 24,90, em todas as casas participantes. Quem provar das receitas poderá avaliar temperatura da cerveja, atendimento, petisco e higiene. A jornalista Evelize Calmon fornece dicas de como aproveitar o evento e fala das opções culturais deste fim de semana.
Dicas do Prazer e Cia - 29-05-15
  Os pratos encontrados no festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados