Conheça os 40 petiscos criados para o festival Roda de Boteco

Os petiscos mais cobiçados em bares e botequins já podem ser apreciados pelos capixabas na Grande Vitória. Quarenta pratos concorrem aos prêmios do 11º Roda de Boteco, que começou nesta sexta-feira (29). O evento segue até o dia 4 de julho em 40 bares da Região MetropolitanaAs porções serão vendidas pelo mesmo preço, R$ 24,90, em todas as casas participantes. Quem provar das receitas poderá avaliar temperatura da cerveja, atendimento, petisco e higiene. A jornalista Evelize Calmon fornece dicas de como aproveitar o evento e fala das opções culturais deste fim de semana.