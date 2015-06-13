Confira a programação de shows para o fim de semana na Grande Vitória

Comemorado nesta sexta-feira, o Dia dos Namorados convida a um jantar especial, com direito a troca de mimos e muito carinho e cumplicidade. O amor influenciou o menu de vários restaurantes na Grande Vitória, que apostam em cardápios fechados, brindes e pratos criados especialmente para a data. Mas é claro que o cardápio pode ser apreciado em outras datas e até mesmo ser pedido para comer em casas. A jornalista Mariana Perim fala sobre esses detalhes preparados para a data e também destaca os shows previstos para a Grande Vitória no fim de semana. Ouça e anote: