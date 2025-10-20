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ES: Que História é Essa?

Você sabe o que foi a Conferência de Estocolmo? Recorde!

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 20 de Outubro de 2025 às 11:43

Publicado em 

20 out 2025 às 11:43
Poluição do ar
Poluição do ar Crédito: Karl Egger I Pixabay
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, se aproximando do início da COP 30, que vai ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará, faz uma viagem ao passado e recorda a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, que foi a primeira conferência mundial a tornar o meio ambiente uma questão central. Vamos à história!
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 20-10-25.mp3

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