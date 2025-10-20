Você sabe o que foi a Conferência de Estocolmo? Recorde!

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, se aproximando do início da COP 30, que vai ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará, faz uma viagem ao passado e recorda a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, que foi a primeira conferência mundial a tornar o meio ambiente uma questão central. Vamos à história!