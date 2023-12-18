Você conhece as histórias da Capela de Santa Luzia e da Igreja de São Gonçalo?

Igreja de São Gonçalo, |Centro, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque as curiosidades que envolvem dois monumentos arquitetônicos marcantes de Vitória: a Capela de Santa Luzia e a Igreja de São Gonçalo, localizados na Cidade Alta. Conheça detalhes dessa história!

Your browser does not support the audio element. CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 18-12-23

Capela de Santa Luzia:

A Capela de Santa Luzia é a edificação mais antiga de Vitória, construída no século XVI, em 1537 segundo fontes secundárias. Era a capela da antiga fazenda de Duarte de Lemos, primeiro morador da ilha de Santo Antônio – atual cidade de Vitória – que recebeu as terras como sesmaria doara pelo primeiro donatário da capitania do Espírito Santo Vasco Fernandes Coutinho, que deu origem à Vila de Vitória, fundada em 1551. A Capela foi erguida sobre uma pedra, com fundações e alicerces em alvenaria de pedra argamassada, apoiados diretamente e visíveis nas fachadas lateral e frontal.

Tombada e restaurada pelo Iphan, preserva suas características da arquitetura colonial e os materiais construtivos originais. Em 2010, foi finalizado o projeto de acessibilidade da Capela de Santa Luzia. A edificação também abrigou a sede do Iphan - ES, entre os anos de 1996 e 2001, 6a. Sub-Regional II vinculada à Diretoria Regional do Rio de Janeiro, à época.

Construída em pedra e cal de ostra e coberta com telhas de barro, apresenta as mesmas características das outras igrejas do Espírito Santo: nave retangular, mais longa e mais alta do que a capela-mor. Tem como peculiaridade uma única porta de acesso, coroada com um pequeno frontão, datado do século XVIII, ao lado da torre sineira.

Em 1943 foi restaurada e funcionou como galeria de arte e Museu de Arte Sacra. Considerada uma obra de grande valor histórico e Cultural, a Capela de Santa Luzia é um marco do início da colonização do Espírito Santo. Foi tombada pelo IPHAN em 1º de agosto de 1946.

Ela possui traços arquitetônicos simples, uma nave retangular e capela-mor, característica comum das igrejas barrocas do estado, o que possivelmente mostra alterações em seus traços, já que foi construída antes do período barroco, que se destacou nos séculos XVIII e XIX.

Interior e Altar da Capela.

A igreja sofreu algumas reformas ao longo do tempo, a primeira ocorreu em 1812, quando provavelmente ganhou os atuais traços barrocos, para que o local funcionasse como templo religioso nos anos seguintes até 1928, quando foi desocupada.

A Capela de Santa Luzia foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1946. Após o tombamento, ela passou por uma série de restauros, reformas e funções:

• Uma reforma foi feita logo após o tombamento, em 1947, devido ao fato de que se encontrava em ruínas;

• Outra aconteceu em 1970 para que fossem recuperados o telhado, forro e pisos;

• Uma restauração ocorreu durante o período de 1994 – 1996;

• Mais uma em 1998 para o restauro do altar mor e púlpito;

• Outra em 2005 que resultou na descoberta de pinturas do forro em madeira e nas paredes da capela mor, provavelmente executadas no século XIX;

• Uma em 2012 para o restauro da fachada.

• Por fim, a capela foi fechada ao público para obras de restauro em 2016, com reabertura em 2019.

Durante o período de 1950 a 1970 sediou o Museu de Arte Sacra do Espírito Santo que foi transferido para o Museu Solar Monjardim, entre 1976 a 1994 funcionou como Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Anos depois, quando o Iphan voltou a assumir a gestão da capela, retornando para lá a coleção de arte sacra até a criação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Atualmente é um ponto turístico imprescindível aos turistas que buscam conhecer o Centro Histórico de Vitória.

Igreja de São Gonçalo:

No lugar onde hoje está erguido o templo já havia uma capela consagrada a Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte construída pela Irmandade de mesma nominação. Em 1715, a irmandade solicitou ao bispado a permissão para edificação de um novo templo dedicado a São Gonçalo Garcia. Construída em pedra e cal teve sua construção concluída em seis de novembro de 1766 sendo consagrada ao santo português pelo Visitador Diocesano, padre Antônio Pereira Carneiro e o vigário Antônio Xavier, da vila de Vitória. É conhecida como a igreja dos casamentos duradouros.

Diante da desapropriação da Igreja de São Tiago e da demolição da Igreja Matriz, a igreja de São Gonçalo serviu como sede paroquial e exerceu as funções de Catedral. Sua fachada e altar-mor, com entalhes em madeira pintados a ouro, possuem características da arquitetura barroca. Foi tombada pelo Iphan em 1948.

Inicialmente, o orago da igreja teria sido escolhido pela identificação do próprio grupo que fundou a igreja, que era formado por mulatos, assim como era São Gonçalo. Aos poucos, porém, começou a se fazer a associação da igreja e seu orago à sua imagem de festeiro e casamenteiro.

No lugar onde hoje está erguido o templo já havia uma capela consagrada a Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte construída pela Irmandade de mesma nominação. Em 1715, a irmandade solicitou ao bispado a permissão para edificação de um novo templo dedicado a São Gonçalo Garcia. Construída em pedra e cal teve sua construção concluída em seis de novembro de 1766 sendo consagrada ao santo português pelo Visitador Diocesano, padre Antônio Pereira Carneiro e o vigário Antônio Xavier, da vila de Vitória. É conhecida como a igreja dos casamentos duradouros.

Diante da desapropriação da Igreja de São Tiago e da demolição da Igreja Matriz, a igreja de São Gonçalo serviu como sede paroquial e exerceu as funções de Catedral. Sua fachada e altar-mor, com entalhes em madeira pintados a ouro, possuem características da arquitetura barroca. Foi tombada pelo IPHAN em 1948.

Inicialmente, o orago da igreja teria sido escolhido pela identificação do próprio grupo que fundou a igreja, que era formado por mulatos, assim como era São Gonçalo. Aos poucos, porém, começou a se fazer a associação da igreja e seu orago à sua imagem de festeiro e casamenteiro.