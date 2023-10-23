Vitor Buaiz: um dos primeiros governadores eleitos pelo PT no Brasil

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o tema em destaque é o governo de Vitor Buaiz. Vitor Buaiz, nascido em Vitória, em 19 de agosto de 1943, é professor e médico. Foi deputado federal (1987 – 1988), prefeito de Vitória (1989 – 1992) e governador do Espírito Santo (1995 – 1998), sendo junto com Cristovam Buarque, eleito governador do Distrito Federal, os dois primeiros governadores eleitos pelo PT no Brasil.

Descendente de libaneses formou-se em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1967. Tem especialização em Gastrenterologia e Nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na universidade atuou ativamente no movimento estudantil. No exercício de sua profissão como professor exerceu dezenas de cargos na academia e participou de um leque variado de seminários e cursos. De 1970 a 1973 ocupou a Coordenação do Programa de Controle da Esquistossomose no Espírito Santo. Foi chefe do Departamento de Clínica Médica da Ufes. Militou no Sindicato dos Médicos do ES, tendo sido um dos seus fundadores e seu primeiro presidente em 1979.

Foi vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos e Secretário Geral da Associação Médica do ES, por duas vezes. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980. Nos anos seguintes participou ativamente no movimento das Diretas Já. Ainda em 1979 foi um dos líderes da campanha vitoriosa contra a instalação de um depósito de lixo atômico no estado. De 1990 a 1992 foi o Coordenador do Comitê de Defesa da Democracia e contra a Violência. Em 1993 foi membro da Coordenação Nacional da Campanha contra a impunidade.

Foi eleito deputado federal em 1986 e tornou-se um dos deputados constituintes. Em 1988 foi eleito prefeito de Vitória. As avaliações que são feitas sobre a sua gestão à frente da prefeitura são predominantemente elogiosas. Há um reconhecimento de que foi um período de realizações importantes para a cidade, notadamente nas áreas de assistência social, educação, cultura e saneamento. Também há o registro de que durante seu mandato como prefeito de Vitória, houve um ambiente de efetiva participação da sociedade civil e dos servidores públicos. Como prefeito, participava das assembleias, ouvia as reivindicações dos servidores e estava sempre aberto ao diálogo. Segundo depoimentos de servidores que trabalharam na época, esse foi o melhor momento para se trabalhar como servidor público municipal e o prefeito é tido, por vários, como o melhor que a capital capixaba já teve.

Em 1994 foi eleito governador do estado do Espírito Santo para o mandato 1995 -1998. Sua eleição ocorreu em 2º turno, tendo disputado contra o candidato do então PSD, Cabo Camata. No primeiro turno Vítor teve quase quinhentos mil votos (495.948) contra 270.677, de Dejair Camata, o segundo mais votado. Já no segundo turno, quando, inclusive, obteve apoio do então presidente eleito Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Vítor Buaiz teve 669.533 votos e Camata teve 537.051 votos.

A avaliação de sua administração à frente do governo estadual é controversa, sendo objeto de elogios e críticas. Foi um período conturbado para a gestão governamental. Embora tenha havido realizações importantes. Uma referência muito difundida na imprensa estadual foi a de que o governo não conseguiu dar conta dos desafios encontrados. Em seu governo houve um longo período de litígio com os deputados estaduais e lideranças do seu próprio partido. Essa ambiência conflituosa levou o governador a sair do partido, do qual tinha sido fundador, em 12 de agosto de 1997. Foram inúmeras as suas disputas com o PT, especialmente sua bancada na Ales que era, majoritariamente de oposição ao governo de Buaiz, os deputados Brice Bragato, José Baioco e Cláudio Vereza, só tendo o apoio do deputado Juca Alves, na bancada do Partido.

A atuação da Assembleia Legislativa impôs pressões para a aprovação de leis e restringiu a capacidade do seu governo administrar as contas públicas. Eram 10 partidos presentes na Assembleia Legislativa (PT, PDT, PMDB, PSDB e PPB, cada um com 4 deputados; PTB e PSB, cada um com 3 deputados; PFL com dois deputados; e PL e PMN cada um com um deputado). Há também críticas de que a própria equipe de governo não fez a leitura devida da difícil realidade que se enfrentava no início do mandato e por isso concedeu um reajuste salarial aos servidores públicos. Mas a força desse argumento para a crise é duvidosa. Pesquisadores demonstraram que essa medida não teve a importância que muitos atribuíram à crise daquela época.

A avaliação do governo estadual da quadra 1995-1998 requer que se considere a realidade da conjuntura política e econômica da época. Na economia, o fim do longo período inflacionário que se vivia determinou a obrigação de fortes ajustes nas finanças das empresas, com impactos negativos sobre a arrecadação de tributos. Nas finanças estaduais essa exigência de um ajuste real das contas foi seguida também do fim de uma alternativa de administração do caixa até então muito utilizada que era as operações bancárias de ARO – Antecipação de Receitas Orçamentárias -. Para agravar ainda mais a situação financeira houve a aprovação em 1996 da Lei Complementar 87, conhecida como “Lei Kandir”, que isentava de tributos as exportações. Essa medida impactou fortemente a economia estadual, a qual tem uma forte relação com o comércio exterior.

Em maio de 1995, conforme já admitido pelo próprio Vítor Buaiz, o governo cometeu o grande erro financeiro de sua gestão: concedeu aumento de 25,34% nos salários dos servidores públicos. Num momento de queda da inflação e redução da receita por ela proporcionada, inclusive por meio da proibição das operações de Antecipação das Receitas Orçamentárias, isso se provou fatal para as finanças públicas. Ao final do seu governo, em 1998, eram quatro meses de salários atrasados, Polícia Militar aquartelada, servidores civis em greve. Uma tentativa de solução, foi a instituição de um crédito rotativo, de até 50% do valor do salário, pelo Banestes, para os servidores estaduais.

No período houve um crescimento fortíssimo das importações pelos portos capixabas. Mas os ganhos tributários com aquele crescimento não ocorreram por causa do sistema FUNDAP que praticamente absorvia por completo a parcela da receita destinada ao Estado. O atraso no pagamento dos salários dos servidores foi o maior complicador para o governo estadual. Essa realidade levou à situação do governador não se candidatar para um novo mandato, tendo, à época, apoiado o seu vice-governador Renato Casagrande (PSB), que perdeu a eleição para o Senador do PSDB José Inácio Ferreira.

O governador Vitor Buaiz buscou saídas junto ao governo federal. Mas o tratamento dado ao Estado foi marcado pelo distanciamento, só no último ano do governo Buaiz, por exemplo, se conseguiu a renegociação da dívida do estado como governo federal. Apesar das profundas dificuldades e dos titubeios na gestão, durante o governo Vitor Buaiz houve realizações importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo.

No seu governo, o Bandes instituiu um amplo programa de financiamento a pequenos produtores rurais e microempreendedores. O PROPEN – Programa Pequenos Negócios - foi classificado como uma referência nacional. O governo estadual fortaleceu as empresas capixabas do setor metalmecânico nos projetos de investimentos da então Aracruz Celulose, CST e Vale. Tais ações foram importantes, em um momento delicado da economia brasileira com restrições de crédito privado.

Outra iniciativa que merece destaque foi a criação do Programa Integrado de Conservação e Recuperação dos Mananciais de Abastecimento e suas Bacias Hidrográficas – PROMANANCIAL, visando ações para as 12 bacias hidrográficas do Espírito Santo. Naquele período o ES foi o primeiro estado a aderir ao FUNDEF (Emenda Constitucional 14/96) assegurando recursos financeiros para educação e terminando de uma vez por todas com atrasos nos pagamentos dos professores e demais profissionais da área.

A única concessão pública rodoviária estadual, cujo objeto foi a 3ª Ponte ligando a capital Vitória ao município de Vila Velha e o trecho da estrada até Guarapari foi feita naquele período. Há, em torno do fato, elogios em função das melhorias ocorridas e críticas em função dos valores cobrados de pedágio. Uma outra conquista importante em termos de obras foi a conclusão da ponte sobre o rio Doce, a qual vinha se arrastando havia mais de dez anos. No período de seu governo foi formalizado o ingresso da região norte do Espírito Santo na Sudene. Ouça a conversa completa!