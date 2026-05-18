Viagem às colônias italianas do ES: os relatos de Carlo Nagar

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões finaliza a série especial sobre os viajantes estrangeiros que desbravaram o Estado em décadas passadas. O destaque deste último capítulo é o relato de Carlo Nagar, diplomata italiano que serviu como cônsul-real em Vitória, durante a década de 1890. Ele é apresentado como um analista criterioso que não fez concessões à política imigratória da época. Sua atuação, explica o comentarista, foi marcada por desmascarar falhas estruturais nos serviços de imigração do Estado. Seu relatório foi tão impactante que serviu de base para o governo italiano proibir, por meio de decreto em 1895, a emigração de seus súditos para o Espírito Santo. Ouça a conversa completa!