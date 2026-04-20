Viagem ao ES: a passagem do príncipe Maximiliano Alexandre Felipe

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o comentarista Rafael Simões inicia uma série especial, baseada em livros, sobre as histórias de estrangeiros que, ao longo dos séculos, desembarcaram no Brasil e no Espírito Santo. Nesse primeiro, o destaque é o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e sua viagem ao Brasil (1815-1817). Ouça a conversa completa! ?