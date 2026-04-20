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ES: Que História é Esse?

Viagem ao ES: a passagem do príncipe Maximiliano Alexandre Felipe

Ouça detalhes na participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 11:54

Publicado em 

20 abr 2026 às 11:54
Livro
Livro "Viagem ao Brasil" Crédito: Livro "Viagem ao Brasil"
Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o comentarista Rafael Simões inicia uma série especial, baseada em livros, sobre as histórias de estrangeiros que, ao longo dos séculos, desembarcaram no Brasil e no Espírito Santo. Nesse primeiro, o destaque é o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e sua viagem ao Brasil (1815-1817). Ouça a conversa completa! ?
CBN - Que História É Essa - 20-04-26.mp3
Maximiliano Alexandre Felipe (1782-1867), também conhecido por Príncipe Maximilian zu Wied-Neuwied, foi um renomado naturalista, etnólogo e explorador alemão, famoso por suas expedições científicas ao Brasil (1815-1817) e América do Norte (1832-1834). Sua obra documentou detalhadamente a fauna, flora e povos indígenas, destacando-se o livro "Reise nach Brasilien" (Viagem ao Brasil).

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