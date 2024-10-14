Um "raio-X" dos eleitos para as Câmaras Municipais do ES

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque um "raio-X" das eleições municipais e o resultado das Câmaras de Vereadores. Ouça detalhes!
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA?.mp3
Os dados:
- ES terá 870 vereadores no total
- 56 câmaras com vereadoras | Ao todo, 107 (12,3%)
- Destaque: Ponto Belo - 5 vereadoras das nove vagas (Única Câmara com mais de 50% de mulheres)
- Guarapari. 4 vereadoras em 17
- 12 câmaras com 3 vereadoras
- 20 com 2 vereadoras
- 22 com 1 vereadora
- 22 câmaras sem vereadoras
Os partidos no ES:
- PSB (111 homens + 19 mulheres) - 130 (14,61% mulheres)
- Podemos (117 + 17) - 124 (5,64% mulheres)
- PP ( 111 + 11) - 122 (9,01%)
- MDB (67 + 14) - 81 (17,28%)
- Republicanos (70 + 4) - 74 (5,40%)
- PSD (54 + 6) - 60 (10%)
- PSDB (49 + 8) - 57 (14,03%)
- PL (48 + 4) - 52 (7,69%)
- União Brasil (35 + 5) - 40 (12,5%)
- PDT (23 + 5) - 28 (17,85%)
Vereadores mais votados/as - Absoluto
- Saulinho da Academia (PDT/Serra) - 8.241
- Teilton Valim (PDT/Serra) - 7.357
- Dr Hércules (PP/Vila Velha) - 7. 275
- Karla Coser (PT/Vitória) - 7.256
- Pastor Dinho Souza (PL/Serra) - 5.616
- Devacir Ribeiro (PL/Vila Velha) - 5.481
- Dr Fernando Sartório (PP/Cariacica) - 5.360
Vereadores menos votados/as - Absoluto
- Edmar do Salão (PP/Mucuri) - 138
- Francisco de Assis (Podemos - Vila Pavão) - 138
- Luzinete (Republicanos - Brejetuba) - 141
- Eclair Lopes (PSB/Dores do Rio Preto) - 147
- Caio Dapral (PP/Alto Rio Novo) - 169
- Wilian (PSD/Vila Pavão) - 177
- Viviane Barbosa (PDT/Ibiraçu) - 182
- Laércio (PSB/Ponto Belo) - 182
- Mara Andrade (PL/Vila Pavão) - 182
- Márcio Garcia (MDB/Ponto Belo) - 184
- Paulinho do Zoza (Podemos/São José do Calçado) - 191
- Wallef Goleiro (Republicanos/Sao José do Calçado) - 194