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ES: Que História é Essa?

Um "raio-X" dos eleitos para as Câmaras Municipais do ES

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 11:49

Publicado em 

14 out 2024 às 11:49
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque um "raio-X" das eleições municipais e o resultado das Câmaras de Vereadores. Ouça detalhes!
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA?.mp3

Os dados:

  • ES terá 870 vereadores no total
  • 56 câmaras com vereadoras | Ao todo, 107 (12,3%)
  • Destaque: Ponto Belo - 5 vereadoras das nove vagas (Única Câmara com mais de 50% de mulheres)
  • ⁠Guarapari. 4 vereadoras em 17
  • 12 câmaras com 3 vereadoras
  • 20 com 2 vereadoras
  • ⁠22 com 1 vereadora
  • ⁠22 câmaras sem vereadoras

Os partidos no ES:

  1. PSB (111 homens + 19 mulheres) - 130 (14,61% mulheres)
  2. ⁠Podemos (117 + 17) - 124 (5,64% mulheres)
  3. ⁠PP ( 111 + 11) - 122 (9,01%)
  4. ⁠MDB (67 + 14) - 81 (17,28%)
  5. ⁠Republicanos (70 + 4) - 74 (5,40%)
  6. PSD (54 + 6) - 60 (10%)
  7. PSDB (49 + 8) - 57 (14,03%)
  8. PL (48 + 4) - 52 (7,69%)
  9. União Brasil (35 + 5) - 40 (12,5%)
  10. PDT (23 + 5) - 28 (17,85%)

 Vereadores mais votados/as - Absoluto

  1. ⁠Saulinho da Academia (PDT/Serra) - 8.241
  2. ⁠Teilton Valim (PDT/Serra) - 7.357
  3. ⁠Dr Hércules (PP/Vila Velha) - 7. 275
  4. ⁠Karla Coser (PT/Vitória) - 7.256
  5. ⁠Pastor Dinho Souza (PL/Serra) - 5.616
  6. ⁠Devacir Ribeiro (PL/Vila Velha) - 5.481
  7. ⁠Dr Fernando Sartório (PP/Cariacica) - 5.360

Vereadores menos votados/as - Absoluto

  1. Edmar do Salão (PP/Mucuri) - 138
  2. Francisco de Assis (Podemos - Vila Pavão) - 138
  3. ⁠Luzinete (Republicanos - Brejetuba) - 141
  4. ⁠Eclair Lopes (PSB/Dores do Rio Preto) - 147
  5. Caio Dapral (PP/Alto Rio Novo) - 169
  6. ⁠Wilian (PSD/Vila Pavão) - 177
  7. Viviane Barbosa (PDT/Ibiraçu) - 182
  8. Laércio (PSB/Ponto Belo) - 182
  9. ⁠Mara Andrade (PL/Vila Pavão) - 182
  10. ⁠Márcio Garcia (MDB/Ponto Belo) - 184
  11. ⁠Paulinho do Zoza (Podemos/São José do Calçado) - 191
  12. ⁠Wallef Goleiro (Republicanos/Sao José do Calçado) - 194

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