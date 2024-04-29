Tradicionais encontros: o Bate-flechas e as danças folclóricas italianas

A dança bate flecha une elementos de rituais indígenas, cultura africana e catolicismo Crédito: Prefeitura de Alegre

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o assunto em destaque com o comentarista Rafael Simões, são duas importantes manifestações artísticas e culturais: o "Bate-flechas" ou Dança das Flechas e as danças folclóricas italianas. Ouça a conversa completa!

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Bate-Flechas ou Dança das Flechas:

É uma mistura de rituais indígenas, da cultura negra e do catolicismo popular. No Espírito Santo, o Bate-Flechas ocorre como uma expressão folclórica de intenção religiosa, sendo praticado também por umbandistas. O grupo é composto por homens e mulheres, podendo ser adultos ou crianças. As mulheres, geralmente em maioria no total do grupo, são as flecheiras, enquanto os homens, em menor número, compõem a banda. A maioria dos grupos conta com cerca de 30 componentes, que se dividem em:

Flecheiras – usam suas flechas (duas para cada portadora) como arma na dança da luta espiritual;

Mestre – guia protetor que chefia o grupo;

Puxador de ponto – marca o ritmo e orienta o grupo;

Banda – composta só por homens, toca as músicas.

Os homens vestem calça comprida e camisa e as mulheres, saia rodada e blusa; os enfeites e adereços utilizados nas vestimentas do grupo dependem de definição do mestre, já que não há um padrão estabelecido.

Normalmente, a dança acontece em dupla, mas também pode acontecer em grupos de 3 ou 4 pessoas e é marcada pelo ritmo da música e do toque das flechas. A banda é composta por cerca de 10 instrumentos, dentre os quais se destacam trompete, bombardino, trombone, zabumba, tarol, bumbo, chocalho e prato.

Em geral, a roupa é a comum, mas há os que se vestem como índios, com saias de palmito, penachos coloridos, colares de contas, adornos de pena nos braços e tornozelos.

Os portadores dessa tradição acreditam que a dança surgiu para louvar São Sebastião, daí por que os grupos de Bate-Flechas localizados no Espírito Santo são, em sua grande maioria, devotos de São Sebastião, embora haja alguns poucos cuja devoção é São Benedito e São João Batista. Esta manifestação da cultura popular envolve diretamente 630 pessoas (Atlas do Folclore Capixaba, 2009), que são os legítimos portadores dessa tradição no Estado.

Danças Folclóricas Italianas:

As danças de origem italiana têm, por trás de si, a história de uma corrente maciça de imigrantes vindos do norte da Itália para o Espírito Santo a partir do último quartel do século XIX. De todos os grupos de colonos introduzidos no interior do território capixaba para povoamento de regiões inóspitas, visando à produção agrícola, os italianos foram os mais numerosos. A vitalidade das danças italianas, como herança deixada aos descendentes pelos primeiros colonos, agrega a Itália, por via desses pioneiros, ao patrimônio cultural do povo capixaba. São demonstrações de pura alegria, em coreografias movimentadas, coloridas e vistosas, acompanhadas de canto, palmas e batidas de pé, ao som de instrumentos musicais entre os quais predomina a concertina, instrumento que se tornou ícone da musicalidade italiana no Estado.

O grupo é constituído por cerca de 10 casais de dançarinos que dançam em pares. Na maioria das coreografias as mulheres vestem saia grená ornada de dourado, avental branco rendado, blusa branca com bordado inglês e espartilho grená ornado de dourado, prendem os cabelos num coque com fita dourada e tocam pandeiros decorados por fitas nas cores da bandeira da Itália. Os homens usam sapato preto, meias brancas, calça curta negra, camisa branca de mangas compridas com botões e colete grená ornado de fitas douradas.

Essa manifestação, em que não há santo de devoção, envolve diretamente 320 pessoas no Estado do Espírito Santo (Atlas do Folclore Capixaba, 2009).

Dança Tarantella - Nomeado após uma “aranha lobo” é um grupo de danças folclóricas chamado Tarantella. E diz que se originou de uma região chamada Salento localizada no Sul da Itália. Assim sendo, a dança Tarantella, a dança folclórica da Itália, também conhecida como dança do “namoro”, é essencialmente executada por casais ao ritmo da música.

Algumas das danças típicas italianas são:

Dança Ballu Tundu - A dança Ballu Tundu compreende basicamente saltos e movimentos ágeis dos pés. Além disso, essa forma de dança folclórica está sendo executada com música produzida por instrumentos como o acordeão. Originária da Sardenha.

Dança Monferrina - Uma dança popular conhecida como Monferrina, originária de uma região chamada Piemonte, no Norte da Itália. Assim sendo, nessa dança de “casal”, os artistas geralmente unem as mãos e dobram os joelhos durante a apresentação.

Dança Tarantella Calabresa - A dança Calabrian Tarantella é uma das danças da Itália de parceiros originária da região da Calábria, no Sul da Itália. Além disso, essa dança está sendo executada em torno de um círculo chamado ‘rota’, ou seja, roda.