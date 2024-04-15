Tradição e musicalidade: a história do Congo e Ticumbi

Carnaval de Máscaras de Congo de Roda d'Água, em Cariacica Crédito: Lucas Calazans/flickr

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões, o destaque é o congo e o ticumbi.

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Congo: Congo ou banda de congo é um conjunto musical típico do Espírito Santo. As bandas de congo se apresentam em festas de santos, principalmente em homenagem a São Pedro, São Sebastião e São Benedito, notadamente nas puxadas de mastro ou em outras ocasiões festivas.

O grupo é constituído por um número variável de homens e mulheres que tocam, cantam e dançam em homenagem ao santo, orago da igreja da localidade. Os componentes se apresentam devidamente uniformizados, os homens com calça comprida e camisa e as mulheres com saia rodada e blusa, e ostentam estandartes que identificam o grupo e o santo de sua devoção.

A banda conta com vários instrumentos musicais: tambores, caixa, cuíca, chocalhos, ferrinho, pandeiros, apitos, mas dentre estes merece destaque a casaca, estudada por Guilherme Santos Neves, que a considerou instrumento único em todo o país, tendo sido mencionada em registros documentais desde o século XIX.

As puxadas de mastro compreendem três etapas distintas que se desenrolam em diferentes momentos da festa, a saber:

1. Derrubada ou arrancada do mastro;

2. Puxada, levantamento e fincada do mastro;

3. Retirada ou descida do mastro.

A derrubada – em que é abatida uma árvore na mata para servir de mastro na festa – ocorre alguns dias antes da puxada, contando com a participação da banda de congo. No dia ou na véspera do dia do santo, dá-se a puxada do mastro, já preparado e ornamentado para conservar no topo, depois de fincado, um quadro em forma de tela com a figura do santo.

Nas puxadas da Serra o mastro vem dentro de um barco rústico, geralmente montado sobre um carro de bois, enquanto nos demais municípios é arrastado pelas ruas por uma corda puxada pelos fiéis, ou transportado nos ombros, até à igreja diante da qual será fincado. Tanto a puxada como a fincada do mastro são marcadas por intenso foguetório e pelo som das batidas e toadas das bandas de congo. Antes de ser fincado no local onde permanecerá por algum tempo, o mastro é atirado várias vezes para o ar e recebido nos braços dos devotos que dançam e cantam com entusiasmo.

A retirada, tirada ou descida do mastro somente ocorre meses depois, quando se dá por encerrado o ciclo de homenagens ao santo, e mais uma vez as bandas de congo participam do evento. As bandas de congo localizadas, em pesquisa da Secretaria Estadual de Cultura e SEBRAE-ES, são devotas de São Benedito, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Graças, São Francisco de Assis, São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, Santa Catarina e Santa Isabel, sendo a grande maioria desses grupos devotos de São Benedito. Essa manifestação da cultura popular envolve diretamente 2.135 (dados de 2009) pessoas, que são os legítimos portadores dessa tradição autenticamente capixaba.

Ticumbi: Ticumbi é uma parte do folguedo popular também conhecido por Baile de Congo, típico do município de Conceição da Barra, no norte do Estado.

O grupo é constituído por 18 homens que vestem longas batas brancas e rendadas, com transpasse de fitas coloridas, calças brancas com ou sem friso lateral vermelho e, à cabeça, coberta por um lenço branco, um capacete enfeitado de flores e fitas de várias cores. Os reis usam coroas de papelão ornamentadas com papel dourado e flores, peitoral com espelhinhos e flores, capa comprida e longa espada. Os secretários também dispõem de capas e espadas. Os instrumentos musicais são viola, chocalho e pandeiro.

Com realização anual, a dramatização do auto, em forma de dança guerreira de raízes africanas, é simples: dois reis negros, o rei de Congo e o rei de Banto, querem fazer cada qual e separadamente a festa de São Benedito e a disputam através de embaixadas, com desafios atrevidos declamados pelos secretários. Por não ser possível qualquer acordo ou conciliação, trava-se a guerra, ou melhor, as guerras, agitada luta bailada entre as duas hostes rivais, que dançam então a “Primeira Guerra de Reis” ou “Guerra sem Travá” e, depois, a “Guerra Travada”. Desta última participam os dois reis que, no meio da roda dos “congos”, batem as espadas cadenciadamente junto com seus secretários, também empenhados no combate. O rei Congo vence a guerra e submete o rei Banto e seus “vassalos” ao batismo, terminando o auto com a festa em honra ao rei Congo, quando então se canta e dança o Ticumbi, que dá nome à representação.

Os grupos desse folguedo têm por devoção São Benedito e São Sebastião, sendo a devoção a São Benedito comum a todos os grupos. O folguedo envolve diretamente 72 pessoas (dados de 2009), que são os legítimos portadores dessa tradição.