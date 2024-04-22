Tradição e história: a Folia de Reis e a Capoeira

Encontro da Folia de Reis, em Muqui (ES) Crédito: Gabriel Lordello

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?” o destaque, com o comentarista Rafael Simões, são duas importantes manifestações artísticas: a Folia de Reis e a Capoeira.

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Folia de Reis é um cortejo de caráter religioso popular que se realiza em vários Estados do Brasil. Tradição europeia antiga, disseminada em países de formação católica, foi introduzida no Brasil pelos portugueses, sendo hoje um importante traço da identidade cultural brasileira.

A Folia de Reis, que encena a viagem dos Reis Magos em visita ao Menino Jesus recém-nascido, é integrada por doze foliões que representam os doze apóstolos, dentre os quais se incluem o mestre da folia e os tocadores, enquanto os palhaços representam os soldados do rei Herodes.

Segundo o relato do Novo Testamento, Herodes, ao descobrir que estava para nascer o rei dos reis, mandou que seus soldados invadissem todas as casas e matassem todos os meninos recém-nascidos. Disse-lhes também que, se vissem passar três Reis Magos, era só os seguir que encontrariam o menino rei que deviam matar para que não ameaçasse o seu reinado. Já alguns mestres fazem outra leitura, entendendo que alguns soldados, convertidos pelo poder de Jesus, ao invés de perseguir os Reis Magos começaram a pular e cantar para atrair as pessoas e assim evitar que outros soldados percebessem a passagem dos Reis e que o menino Deus fosse morto. O número de palhaços é variado, pois o Novo Testamento não lhes especifica o número.

O mestre é quem organiza o grupo e, com seu apito, comanda as toadas e tira os desafios. A capacidade de liderança de que geralmente é dotado garante-lhe o respeito de todos, além de ser considerado detentor do conhecimento das profecias bíblicas.

O aspecto bizarro do palhaço, com vestimenta colorida e máscara de couro de animal, assusta e diverte a todos: cantando versos de improviso para a assistência e movimentando-se com desembaraço entre os foliões, o palhaço torna-se, quase sempre, a grande atração da Folia.

Os tocadores, que são os músicos que animam a folia, geralmente tocam bumbo, tarol, surdo, pandeiro, triângulo, viola e sanfona, entoando as cantorias num ritmo ao mesmo tempo melancólico e alegre. Tem aí grande destaque a “riquita”, a voz que marca os agudos nas cantigas da Folia: segundo os mestres, sua música espanta os maus espíritos para que o Natal transcorra em paz.

As Folias iniciam sua peregrinação no ciclo natalino a partir da meia-noite do dia 24 de dezembro, prosseguindo até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, e podendo continuar ou não até o dia de São Sebastião, 20 de janeiro.

Também existem as Folias de São Sebastião que, de 7 a 20 de janeiro, dia do santo, saem para homenageá-lo, o que fazem, com devoção, no horário entre 12:00 e 18:00 horas, pois São Sebastião, vivendo nas matas, à noite se guardava de animais e outros perigos. Seus seguidores eram em número de seis e, como em sua história não está presente o rei Herodes, a Folia desse santo não tem palhaços.

A jornada das Folias de Reis tem início com uma oração especial nos próprios santuários dos foliões. Logo após, seguem até à igreja para uma bênção especial, de onde saem de costas, para então fazer suas apresentações pelas ruas e nas casas a que são convidados pelos donos. Em sua peregrinação as Folias chegam às casas procurando o Menino Jesus, nascido na noite do dia 24, simulando, dessa forma, a peregrinação dos três Reis Magos.

O símbolo religioso da Folia é a bandeira dos Santos Reis, na qual cada enfeite tem um significado relativo à Sagrada Família.

O uniforme dos foliões pode ser de cores variadas; nos grupos localizados no Espírito Santo destacam-se, principalmente, o branco, o amarelo e o azul para as Folias de Reis e o vermelho e o verde para as Folias de São Sebastião. Os enfeites utilizados na bandeira, nos uniformes e nos instrumentos são alusivos ao Natal. Os foliões vestem calças e camisas de cetim e usam um chapéu, normalmente confeccionado por eles mesmos, enfeitado com fitas e espelhos. Os palhaços usam roupas bem coloridas e fartas, sobrepostas a uma túnica com muitos babados. Escondem o rosto com máscaras de couro animal, confeccionada por alguns mestres, e, na mão, trazem um cajado.

A Folia de Reis é uma manifestação devota dos Três Reis Magos, reconhecidos pelos devotos como Santos Reis, enquanto a Folia de São Sebastião é devota do santo que lhe empresta o nome. Essa manifestação envolve diretamente 1.300 pessoas, com 65 grupos organizados cadastrados, em 2009, que são os legítimos portadores dessa tradição.

Capoeira:

Para angolanos e brasileiros, capoeira, dentre outros significados, quer dizer luta. No Brasil, na época da escravatura, os escravos a empregavam para se proteger dos brancos que os perseguiam. Tempos depois, a capoeira passou a ser vista como divertimento e a integrar algumas festas populares como dança com técnica de jogo.

Com variado número de componentes e coreografia dinâmica, os capoeiras formam rapidamente uma roda para suas movimentações, nas quais prevalece o uso das pernas desferindo golpes de ataque e defesa. Os movimentos se fazem ao som de música. As melodias ou toques são adaptados aos golpes, alguns de cunho geral, outros apresentando características ou peculiaridades do grupo que os criou. O instrumental é formado por berimbau, pandeiros, ganzás, agogôs, adufes e atabaques, com acompanhamento vocal. O principal instrumento da capoeira é o berimbau, documentado desde o século III A. C. Na época em que a capoeira foi reprimida no Brasil, esse instrumento servia para avisar da chegada da polícia os escravos que, às escondidas, dedicavam-se a essa prática.

Atualmente existem várias academias de capoeira, mas a primeira do Brasil foi a do Mestre Bimba, em Salvador, Bahia, criada no ano de 1932.

Hoje é também comum a existência de grupos de capoeira formados a partir de escolas ou associações sociais diversas, com o principal objetivo de inclusão social ou meramente prática esportiva.

A capoeira não é manifestação de cunho religioso e, dessa forma, os grupos não têm santos de devoção. Esta manifestação da cultura popular envolve diretamente cerca de 5.000 pessoas, conforme cadastro de 2009, que são os legítimos portadores dessa tradição no Estado.