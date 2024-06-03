São José de Anchieta: a campanha para beatificação e o legado!

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões fecha a série especial sobre São José de Anchieta. Quem participa da conversa é o Padre Bruno Franguelli, que foi vice-reitor do Santuário de Anchieta e tem livros publicados sobre São José de Anchieta em português e italiano. Em destaque, eles conversam sobre detalhes da sua história, a campanha para sua beatificação e o seu legado para gerações, com obras e monumentos históricos. Ouça a conversa completa!