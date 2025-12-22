Resistências negras no Espírito Santo: as lutas dos séculos XX e XXI

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Procissão de São Benedito - A caminhada saiu da Igreja do Rosário e foi até a Catedral de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque que a trajetória da população negra capixaba não é uma história de submissão, mas um longo processo de ação política e cultural. Das irmandades coloniais à militância digital do século XXI, o fio condutor tem sido a busca por autonomia e dignidade.

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1. O início do Século XX: Irmandades e “Clubes de Cor”:

Após a abolição, o Estado brasileiro não ofereceu mecanismos de integração para os ex-escravizados. No Espírito Santo, a resposta a esse vácuo veio através da organização comunitária. Irmandades Religiosas: Organizações como a Irmandade de São Benedito (em Vitória e na Serra) e a de Nossa Senhora do Rosário foram fundamentais. Elas iam além do aspecto espiritual: funcionavam como redes de seguridade social, garantindo enterros dignos, auxílio a viúvas e educação para os órfãos. No centro de Vitória, a Igreja de São Benedito tornou-se um símbolo físico dessa presença e resistência.

Os “Clubes de Cor”: Devido à segregação velada nos clubes da elite capixaba, a população negra fundou suas próprias agremiações. Um exemplo emblemático foi o Clube de Regatas Saldanha da Gama (em seus primórdios e em relação à sua base popular) e diversos clubes carnavalescos e sociais. Esses espaços eram locais de celebração, mas também de articulação política onde se discutia a condição do negro na nova República.

2. Segunda metade do século XX: a luta se torna movimento:

A partir dos anos 1970, o silêncio imposto pela ditadura militar e pelo mito da democracia racial começou a ser rompido por uma nova geração de intelectuais e trabalhadores negros. O Centro de Estudos da Cultura Negra (CECN): Fundado em 1978, o CECN é o pilar do movimento negro moderno no estado. Ele foi responsável por retirar a cultura negra da marginalidade e colocá-la no centro do debate político.

Ativistas e lideranças-chave:

Verônica da Pas: médica, psiquiatra e militante histórica, foi uma das vozes mais potentes na defesa dos direitos das mulheres negras e na valorização da memória. Seu nome hoje batiza o Museu Capixaba do Negro (MUCANE).

Cleber Maciel: historiador e pesquisador cujos estudos foram fundamentais para catalogar a presença e a resistência negra no estado, combatendo a invisibilidade histórica.

Bernadete dos Santos: Importante liderança na articulação entre cultura e política.

Gustavo Forde: Intelectual contemporâneo cujas pesquisas sobre racismo na educação ajudaram a moldar as políticas de cotas na Ufes.

O papel do samba e do congo:

As escolas de samba de Vitória, como a Unidos da Piedade (a mais antiga), não eram apenas agremiações festivas, mas territórios de afirmação da identidade negra e de resistência política contra a remoção forçada de comunidades para as periferias.

3. O Século XXI: Institucionalização e Direitos Civis:

Neste século, a luta deslocou-se para a garantia de políticas públicas e o enfrentamento direto à violência institucional.

O MNU-ES e a Juventude: O Movimento Negro Unificado (MNU) fortaleceu sua seção capixaba, focando na denúncia do extermínio de jovens negros. Novas lideranças, como as articuladas pelo FEJUNES, passaram a ocupar as ruas e as redes sociais para exigir justiça.

A conquista das cotas: A implementação de cotas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi uma vitória emblemática, fruto de décadas de pressão de grupos como o NEAB. Isso permitiu o surgimento de uma nova safra de advogados, médicos e professores negros que retroalimentam o movimento.

Roteiro de Leitura: Resistência Negra no ES

1. O Início do Século XX: Redes de Solidariedade

Para entender como os negros se organizaram após a abolição em um contexto de exclusão urbana:

Onde ler: Negros no Espírito Santo, de Cleber Maciel (Org. Osvaldo Martins de Oliveira).

Foco: Procure as seções que tratam das Irmandades de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. O texto detalha como essas instituições funcionavam como "Estados paralelos", provendo auxílio-doença, funeral e proteção social.

Temas-chave: O papel da Igreja como espaço de sociabilidade e a formação dos primeiros "clubes de cor" em Vitória.

2. A Segunda Metade do Século XX: O Despertar Político

Para compreender a transição da cultura para a militância direta:

Onde ler: Vozes Negras na História da Educação: Racismo, Educação e

Movimento Negro no Espírito Santo (1978-2002), de Gustavo Forde.

Foco: O surgimento do CECN (Centro de Estudos da Cultura Negra) em 1978.

Forde detalha como a militância começou a questionar o sistema de ensino e a invisibilidade do negro nos livros didáticos.

Lideranças: Atente para as passagens sobre Verônica da Pas e sua articulação entre cultura e política negra.

Complemento: Procure documentos sobre a Unidos da Piedade (território de resistência) e o impacto do Movimento Negro Unificado (MNU) no estado a

partir da década de 80.

3. Século XXI: Institucionalização e Novas Batalhas:

Para entender as lutas atuais por cotas e contra a violência:

Onde ler: Os Negros no Espírito Santo.

Foco: A atuação do NEAB/UFES. Busque entender como a resistência negra entrou na academia para formular as políticas de cotas e como o movimento jovem (como o FEJUNES) passou a pautar o genocídio da juventude negra.

Temas-chave: A importância do MUCANE como um centro de formação política contínua e a luta por visibilidade nas políticas públicas estaduais.

Dicas gerais:

1. Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" MUCANE):

O MUCANE é mais do que um espaço expositivo; é um símbolo da conquista institucional do movimento negro no Espírito Santo.

Fundação e Propósito: Criado na década de 1990, o museu nasceu da pressão de movimentos sociais, com destaque para a liderança de Verônica da Pas. O

objetivo central era ter um espaço público dedicado exclusivamente à preservação da memória, das artes e da cultura de matriz africana no estado.

O Espaço Físico: Localizado no centro histórico de Vitória, em um prédio que por si só carrega marcas do período colonial e republicano, o museu serve

como ponto de encontro para oficinas de estética afro, cursos de história e debates políticos.

Significado Político: Sua existência formal obriga o Estado a reconhecer a contribuição da população negra como patrimônio oficial, retirando-a da marginalidade histórica.

2. Dados Históricos: "Negros no Espírito Santo", de Cleber Maciel: A obra de Cleber Maciel é o pilar científico que sustenta muitos dos argumentos do movimento atual. Alguns dados e análises cruciais do livro incluem:

A Chegada e a Presença (1621): Maciel documenta a presença africana sistemática no estado desde as primeiras décadas do século XVII, combatendo a ideia de que a participação negra foi secundária em relação à imigração europeia posterior.

A Resistência Quilombola: O livro detalha a formação de diversos quilombos no norte e sul do estado. Ele analisa como esses territórios não eram apenas locais de fuga, mas centros de organização econômica e social alternativa.

O Pós Abolição e a Invisibilidade: Um dos dados mais importantes trazidos por Maciel é a análise do censo e dos registros oficiais pós-1888. Ele demonstra como o Estado brasileiro (e capixaba) tentou "apagar" a cor da população nos documentos para promover uma ideia de branqueamento, o que dificultou, por décadas, a formulação de políticas públicas para essa população.

A Força do Congo: Maciel foi um dos primeiros a analisar o Congo não apenas como folclore, mas como uma ferramenta de coesão comunitária e resistência cultural que manteve a identidade negra viva mesmo sob forte repressão. Enquanto o livro de Cleber Maciel forneceu as provas históricas e os dados de

que a população negra sempre foi protagonista na construção do Espírito Santo, Verônica da Pas utilizou essa base para lutar pela criação do MUCANE, garantindo que essa história tivesse um teto e uma voz ativa na capital.

Maria Verônica da Pas: Líder comunitária e ícone da resistência feminina negra.

Verônica da Pas é uma das figuras mais emblemáticas da história recente do estado. Sua atuação uniu a militância política ao resgate da autoestima e da cultura negra. O Legado do MUCANE: Ela foi a principal idealizadora e articuladora para a criação do Museu Capixaba do Negro (MUCANE) em 1993. Ela não via o museu apenas como um depósito de objetos, mas como um centro de formação, ocupação cultural e afirmação política.

Eixos de atuação: Sua militância era baseada na interseção entre ancestralidade, identidade e cidadania. Ela atuou fortemente no movimento de mulheres negras, defendendo que a luta antirracista é, indissociavelmente, uma luta pelos direitos humanos e pela dignidade feminina.

Trajetória: Nascida em Minas Gerais, mas radicada no Espírito Santo, viveu em Linhares antes de se estabelecer em Vitória. Além de sua atuação no movimento social, foi médica no Hospital São Lucas e coordenou projetos culturais na Ufes. Sua morte precoce em 1996 não interrompeu seu legado, que hoje é celebrado em mostras de fotografia e centros culturais que levam seu nome.

Cleber Maciel:

Intelectual, historiador e guardião da memória negra capixaba. Se Verônica da Pas deu corpo institucional ao movimento, Cleber Maciel deu-lhe o embasamento acadêmico e documental necessário para combater a invisibilidade histórica.

Pioneirismo Acadêmico: Nascido em Cariacica em 1948, Cleber foi um dos primeiros historiadores negros a investigar de forma sistemática a presença

africana no Espírito Santo. Sua obra seminal, Negros no Espírito Santo, é considerada o ponto de partida para qualquer pesquisa séria sobre o tema no estado.

Combate à Invisibilidade: Seus estudos desafiaram a narrativa oficial que muitas vezes omitia o protagonismo negro na formação do estado. Ele pesquisou desde a chegada dos primeiros africanos em 1621 até as formas de resistência nos séculos XIX e XX, buscando símbolos que fundamentassem a autodefinição e o orgulho negro.

Militância Intelectual: Foi um dos fundadores do CECN (Centro de Estudos da Cultura Negra) e seu trabalho é a base das pesquisas realizadas hoje pelo NEAB/UFES. Cleber Maciel é frequentemente descrito como um militante intelectual, pois sua produção científica estava diretamente a serviço da emancipação política da população negra.

Essas duas personalidades representam os dois pilares da resistência: a ação política e cultural (Verônica) e a produção de conhecimento e memória (Cleber).

Equipe de produção:

Rafael Cláudio Simões – Coordenador da série, doutor em história, professor do Mestrado de Segurança Pública e dos cursos de Relações Internacionais,

Direito e Administração da UVV

Bruno Dias Franqueira – Professor dos cursos de Marketing e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UVV. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Anna Julia de Paula Muzi – Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Daphynne Keyse Pagungue - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Eliza Ribeiro Corrente - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Júlia Pinto de Oliveira Furtado - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Lívia Nicolov Amaral - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica