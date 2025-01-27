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Espírito Santo: Que história é essa?

Relembre a história de bares que marcam a Grande Vitória; hoje, o Britz Bar!

Até março, você acompanha uma série muito legal sobre a história dos points que fizeram e fazem sucesso na região

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:51

Publicado em 

27 jan 2025 às 11:51
Britz Bar, no Centro de Vitória
Britz Bar, no Centro de Vitória Crédito: Arquivo AG
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história do Britz Bar. O Britz foi fundado em 1961 e funcionou na Gama Rosa até 1983, de lá se transferiu para a Praia do Canto, onde ficou até 1995. Na Copa de 1978, uma reportagem da TV Gazeta mostrou a comemoração em frente ao primeiro bar, que ficava no Centro, na esquina entre as ruas Gama Rosa com Professor Baltazar. Os capixabas comemoram a vitória da Seleção contra a Áustria por 1 a 0, com gol de Roberto Dinamite. Acompanhe os detalhes dessa história!
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 27-01-25.mp3

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