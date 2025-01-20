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Espírito Santo: Que história é essa?

Relembre a história de bares que marcam a Grande Vitória

Até março, você acompanha uma série muito legal sobre a história dos points que fizeram e fazem sucesso na região

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 11:51

Publicado em 

20 jan 2025 às 11:51
Seu Adelino, Seu Alberto e Seu Zé Caseira, nomes importantes da família Café e Bar Santos! Conduziram o estabelecimento de 1938 a 1981
Seu Adelino, Seu Alberto e Seu Zé Caseira, nomes importantes na história da família 'Café e Bar Santos'. Conduziram o estabelecimento de 1938 a 1981. Crédito: @cafeebarsantos Instagram
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões inicia uma série com a história de bares que marcam gerações na Grande Vitória. Pontos de encontro, os bares servem de palco para a história. Começando pelo Café e Bar Santos. Um bar quase centenário – fundado em 1927 – marca a história de Vitória. O Café e Bar Santos, na Vila Rubim. A trajetória do Café e Bar Santos vem se prolongando por quase cem anos, podendo-se perceber diversas fases nesses percursos, tanto de mudanças físicas quanto nas características de seus frequentadores. Inaugurado no final da década de 1920, pelo português Joaquim José dos Santos, o Bar Santos, situado na Vila Rubim, foi, inicialmente, nomeado de Café e Bilhar Santos. Acompanhe os detalhes dessa história!
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa?

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