Relembre a história de bares que marcam a Grande Vitória

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões inicia uma série com a história de bares que marcam gerações na Grande Vitória. Pontos de encontro, os bares servem de palco para a história. Começando pelo Café e Bar Santos. Um bar quase centenário – fundado em 1927 – marca a história de Vitória. O Café e Bar Santos, na Vila Rubim. A trajetória do Café e Bar Santos vem se prolongando por quase cem anos, podendo-se perceber diversas fases nesses percursos, tanto de mudanças físicas quanto nas características de seus frequentadores. Inaugurado no final da década de 1920, pelo português Joaquim José dos Santos, o Bar Santos, situado na Vila Rubim, foi, inicialmente, nomeado de Café e Bilhar Santos. Acompanhe os detalhes dessa história!
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa?