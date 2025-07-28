Região Sudoeste Serrana: conheça Afonso Cláudio, Brejetuba e Laranja da Terra

Espírito Santo, que história é essa - Episódio 15 Crédito: Arte I A Gazeta

Nessa edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o destaque vem da região Sudoeste Serrana do Estado. Hora de conhecer Afonso Cláudio, Brejetuba e Laranja da Terra. Vamos às histórias:

Your browser does not support the audio element. CBN - ES QUE HISTÓRIA É ESSA - 28-07-25

Afonso Cláudio:

Gentílico: Afonso-claudense

No início do século XIX, o engenheiro Frederico Wilmer, andou pela região que mais tarde se tornaria o município de Afonso Cláudio, para procurar ouro. Encontrou-o na Lagoa, na então fazenda Santo Antônio do Alto Guandu, pertencente na época a Antônio de Souza Barros, onde hoje se localiza o jardim público do município de Afonso Cláudio.

Prosseguindo em sua busca, foi até Antônio de Souza Barros, que se impressionou com a descrição das terras férteis encontradas por lá. Por isso, em 1876, Souza Barros foi até as margens do rio Guandu, atual distrito de Boa Sorte. Entretanto, no final de 1883, algumas famílias que moravam nas margens da Lagoa mudaram-se para outro local. Dentre essas famílias, estavam as de Inácio Gonçalves Lamas, Jorge Guilherme Gomes, Coimbra de Oliveira e outros.

Porém, essas famílias logo se transferiram para onde hoje se localiza a parte norte da cidade, e onde, em 1885, foram construídas as primeiras casas do local. Batizado inicialmente de São Sebastião do Alto Guandu, o povoado, antes formado em sua maioria por indígenas, progrediu rapidamente até 20 de novembro de 1890, quando foi criado o município, ainda pequeno, de Afonso Cláudio, nome do republicano primeiro governador do Estado.

Naquela época, os povos botocudos eram os principais habitantes da região. Além deles, desbravadores ainda buscavam ouro enquanto outras famílias, como a de Sabino Coimbra de Oliveira, se estabeleciam às margens do córrego Três Pontões, onde construíam casebres e desenvolviam plantações.

Em determinadas ocasiões, era o Rio Guandu que supria a necessidade dos moradores, mas o vilarejo não prosperou devido a uma grande seca. Os moradores saíram então em busca de outra vila e o atual vilarejo passou a ser chamado de "Arrependido". Nessa época, as primeiras casas começaram a surgir nas imediações da atual Av. Ramiro de Barros, no centro da cidade. Os primeiros habitantes do município vieram dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Afonso Cláudio chegou a pertencer a outros municípios: Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Santa Leopoldina. Este último apenas até 1891, quando o crescimento do município ainda era contido.

Atualmente, Afonso Cláudio possui aproximadamente 31 mil habitantes, em sua maioria de origem italiana. Além disso, o município já foi considerado o maior da região em extensão, quando abrangia outros municípios, como Brejetuba, Laranja da Terra e Itarana. Distrito criado com a denominação de Afonso Cláudio, por Lei Provincial n.º 24 de 17-09-1888 e pela Lei Municipal n.º 1, de 16-03-1891, subordinado ao município de Cachoeira de Santa Leopoldina.

Elevado à categoria de Vila com a denominação de Afonso Cláudio, pela Lei Estadual n.º 53, de 20-11-1890, desmembrado de Cachoeira de Santa Leopoldina. Sede na Vila de Afonso Cláudio. Constituído do distrito sede. Instalado em 20-01-1891. Pela Lei Municipal n.º 1, de 16-03-1891, são criados os distritos de Figueira e Boa Família anexado ao município de Afonso Cláudio. Elevado a cidade por Lei Estadual n.º 488, de 22-11-1907.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos: Afonso Cláudio, Figueira e Boa Família. Pela Lei Estadual n.º 1.012, de 30-10-1912, é criado o distrito de Laranja da Terra e anexado ao município de Afonso Cláudio. Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-09-1920, o município é constituído de 6 distritos: Afonso Cláudio, Boa Sorte, Bom Jesus, Laranja da Terra, Rio do Peixe e Serra Pelada. Na primeira metade do século XIX, Frederico Wilmer, que viria a contrair febre a amarela e morrer em 1851, andou pela região que mais tarde constituiria o município de Afonso Cláudio, procurando ouro. Encontrou-o efetivamente no lugar denominado Lagoa, na fazenda Santo Antônio do Alto Guandu, pertencente a Antônio de Souza Barros. Pouco tempo depois, outro aventureiro enveredou por aquela região, chegando a construir rancho no local onde hoje está o Jardim Público da cidade.

Em seu desbravamento, foi ter à casa de Antônio de Souza Barros, a quem conseguiu entusiasmar com a descrição das terras férteis que percorrera. Seja em razão dessas narrativas, ou porque já tivesse isso em mente, o fato é que, em 1876, Souza Barros foi até a cabeceira do rio Guandu, no atual distrito de Boa Sorte. Já em fins de 1883, algumas famílias que então residiam às margens do Ribeirão Lagoa se mudaram para o lugar denominado

“Arrependido”, que distava cerca de 5 quilômetros da atual cidade. Iniciaram aí a construção de uma capela e, mais tarde, de um cemitério. Citam-se entre estas famílias as de Inácio Gonçalves Lamas, Jorge Guilherme Gomes, Coimbra de Oliveira e outros. Entretanto, esses pioneiros pouco tempo ali permaneceram, transferindo-se para o local onde hoje fica a parte norte da cidade, de propriedade de Eugênio Silva, que recebera o direito de posse de José Gabril.

Em 1885, Sabino Coimbra, Inácio Lemos, Jorge Gomes e Joaquim Galvão lançaram os fundamentos da povoação, construindo as primeiras casas. Esse povoado foi batizado com o nome de Alto Guandu e progrediu rapidamente. Os primeiros caminhos carroçáveis que viriam a incrementar seu desenvolvimento, ligando-o às localidades vizinhas, foram construídos por Inácio Gonçalves com o auxílio dos indígenas.

Por essa época, os habitantes do lugar estavam ainda sob a jurisdição de Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina. Em 28 de novembro de 1890, foi criado o município. À sede do novo município foi dado o nome de Afonso Cláudio, republicano e jurisconsulto espírito-santense, que havia sido o primeiro governador do Estado do Espírito Santo.

A criação do município muito se deve aos republicanos afonso-claudenses Inácio Gonçalves Lamas, Sabino Coimbra de Oliveira, Antônio Cândido de Almeida Rosa, Adolfo Rodrigues Gomes, Eugênio Pereira da Silva, Guilherme Gomes, Ramiro de Barros Conceição, entre outros, sobre os quais repousam as glórias da propaganda da república no povoado de Alto Guandu, o que acabou influenciando em sua emancipação e, consequentemente, na criação do município de Afonso Claudio.

Os italianos chegaram à região em sua maioria por volta de 1860, quando a cidade já estava fundada e já tinha destaque. Logo depois, mais italianos foram para o município de Venda Nova onde fundaram a mesma. Além dos italianos, Afonso Cláudio abrigou vários pomeranos e alemães do estado que vieram de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.

Brejetuba:

Gentílico: Brejetubense

Brejetuba, Terra fértil, valorosa, de gente humilde e trabalhadora. Povo de garra, que em busca de seu ideal maior, transformou um vilarejo em cidade.

Por volta do ano 1880 as terras onde hoje se situa a sede do município de Brejetuba foram doadas pelo Estado do Espírito Santo à companhia Brasileira Torrens, como em todo o território Brasileiro os primeiros habitantes dessa região foram os índios, após a colonização e com o desaparecimento quase que total dos índios que viviam na região sudeste, pessoas de várias regiões que buscavam terras férteis para o cultivo de grãos e cereais, bem como a criação de gado e outros, fixaram residência na região, nessa época a agricultura era na maioria de subsistência.

Com a criação do município de Afonso Claudio em 20 de novembro de 1890, a vila ainda chamada de Brejaúba, passou a integrar o município recém criado. A missa celebrada pelo padre Carlos José Ernesto Leduc é considerada por muitos o primeiro passo para a criação da pequena vila de Brejaúba, não existe uma data correta para este acontecimento, nesse período as famílias Cardoso, Dias, Valeriano, Belarminio, Firmino e Mariano povoavam a vila. A primeira mulher a lecionar na vila foi à professora Dalila, que era esposa do primeiro militar o cabo Alfredo, ambos vieram da cidade de Castelo.

Pela lei estadual nº 1739, de 11 de Janeiro de 1930, é criado o distrito de Brejaúba e anexado ao município de Afonso Cláudio, muitos lutaram por essa conquista destacando-se os cidadãos Antônio Silvério Filho, Apolinário Dias Pimenta, Almo Teixeira de Queiros, José Olinto Badaró e João Olinto Badaró. Em 31 de dezembro de 1943 pelo decreto-lei estadual nº 15177, o distrito de Brejaúba, passou a se chamar Brejetuba.

No ano de 1931 foi instalado o Cartório de notas e registro civil de propriedade do senhor Manoel Ângelo de Oliveira, o primeiro Juiz Distrital foi o senhor Cassiano José Custódio. Com a expansão da lavoura cafeeira que cobriam vales, morros e chapadas com o verde de suas folhas, o branco de suas flores, o vermelho e amarelo de seus frutos, e os corações dos proprietários cheios de esperança de um futuro cada vez melhor a pequena vila se desenvolveu, tornando-se um dos principais produtores de café do Estado, o distrito de Brejetuba inicia a luta pela sua emancipação.

Desde a criação do distrito de Brejaúba em 1930, o sonho de tornar Brejetuba município pairava na cabeça de seus moradores, com a criação do distrito de São Jorge do Oliveira em 30 de novembro de 1992 esse sonho se fortalecia, em 15 de Dezembro de 1995 o sonho tornou-se realidade, Brejetuba se desmembrou do município de Afonso Claudio, juntamente com o distrito de São Jorge através da lei estadual nº 5146, nasceu assim à cidade de Brejetuba. Muitos que lutaram para esse acontecimento infelizmente não puderam ver o sonho realizado, mais seus filhos e netos presenciaram a criação da cidade do café, como é conhecido o município de Brejetuba.

O nome Brejaúba foi herdado de uma palmeira cheia de espinhos típica da região, já Brejetuba que é o atual nome do município segundo alguns moradores mais antigos da região em tupi-guarani quer dizer bosque de Brejaúbas, mais há controversas, outras versões para o nome Brejetuba é que seria uma variação do nome Brejaúba.

O município de Brejetuba é constituído de três distritos que são eles: Brejetuba, Santa Rita de Brejetuba e São Jorge de Oliveira.

Laranja da Terra:

Gentílico: Laranjense

Antigamente, antes de 1870, ainda sob a jurisdição do Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina, ao fazerem a medição de terras e chegando perto de um córrego, depararam-se com um pé de laranja de uma variedade muito rústica. Convencionou-se que se tratava de um pé de laranja da terra. A partir daí o córrego recebeu este nome, mais tarde o distrito e, por último, também o nosso município recebeu este nome.

Antes de 1870, não se tem registros de nomes de não indígenas que tenham morado ou passado por aqui. Os índios que habitavam a região por essa época era os botocudos que se caracterizavam pelo uso de batuques ou rodelas grandes de madeira introduzidas em furos feitos artificialmente nos lóbulos das orelhas, nas narinas e, sobretudo, no beiço inferior. Por volta de 1880, a última tribo ainda presente e localizada na região da Barra do Taquaral não somava mais do que 30 famílias, tribo esta comandada por um cacique não índio, vulgo Capitão Canjica, de cerca de 60 anos de idade, que os índios teriam raptado quando menino nas imediações de Vitória. Esses índios com certeza tiveram contato anterior com não índios, pois se denominavam com nomes como Andrade, André, Luiz, Rafael, João e Joaquinzinho. Depois da morte de Canjica tornou-se cacique um índio de nome Furizinho. E, sob o seu comando, essa tribo migrou para o lado do Bananal (Baixo Guandu) de onde, depois de um assassinato de um não índio, se refugiou nas matas ainda virgens do outro lado do Rio Doce. Esse depoimento foi dado por Dona Elvira Rosa de Novais, sobrinha de Francisco Carlos de Almeida Rosa que em 1879 mudou de Carangola, Minas Gerais, para o Espírito Santo, e fixou residência na Barra do Taquaral, onde também Elvira e sua família se fixaram cinco anos depois.

O fato de se achar ainda hoje na região do município de Laranja da Terra pedaços de panelas de cerâmica, machadinhos e pontas de flechas de pedra, nos faz crer que antes dos botocudos eram tribos dos índios goytacazes tupiniquins que transitavam nesta região. A partir de 1856, com a criação da Colônia de Santa Leopoldina, e 1875, com a criação da Colônia de Santa Teresa, começou-se a abrir o caminho para que fazendeiros, principalmente mineiros, e outros aventureiros entrassem para desbravar as matas ainda quase virgens das regiões do Rio Guandu e do Rio Santa Joana. E é, então, na região do Médio Guandu, que hoje compreende o município de Laranja da Terra, que entre os anos de1870 a 1880 instalam-se algumas das fazendas. A saber:

a) a de Leopoldino Antonio dos Santos ou Leopoldino “O Bravo”, fluminense que lutou na Guerra do Paraguai e que recebeu do Governo do Estado, como recompensa por seus atos de bravura e dinamismo, uma grande quantidade de terras nas imediações da atual sede municipal;

b) a do mineiro, de Carangola/MG, Francisco Carlos de Almeida Rosa, que se instalou na Barra do Taquaral, hoje pertencente ao Distrito de Joatuba;

c) a de Domingos José Vieira, que se instalou na cabeceira do Ribeirão do Bom Jesus;

d) e a de um fazendeiro que se instalou numa fazenda nos arredores de São Luiz de Miranda, alongando-se até a Barra do Lagoa (Km 18). Além dos fazendeiros, instalaram-se também na região do Médio Guandu, ainda em fins do século XIX, pessoas de diversas origens nas novas glebas de colonização atrás de terras do governo, entre elas muitas da raça negra em virtude da abolição da escravatura, inclusive vindas do nordeste brasileiro, como Ceará e Sergipe, que faziam pequenas derrubadas para plantios de lavouras de subsistência e de café. E o italiano Valentim Perozini que se instalou no lugar, hoje, São Luiz de Miranda, comprando uma fazenda nas imediações e que, mais tarde (1921), montou um comércio na beira do Rio Guandu, perto da ponte, onde hoje se localiza a sede do município de Laranja da Terra. Era casado com Rosa Dominicini e o casal teve oito filhos.

As primeiras famílias de descendência alemã e pomerana vieram para a região do Médio Guandu a partir de 1901 na Barra do Crisciúma provenientes do então Município de Cachoeiro de Santa Leopoldina, das regiões de Rio Farinha, Caramuru, Jequitibá, Santa Maria de Jetibá, etc. Foram as famílias pioneiras de Emil Holz, Ulrich Liebmann, Alberto Schroeder, Fritz Zeckel e Gustav Liebmann, entre outras.

No mesmo período algumas famílias, também descendentes de alemães e pomeranos, pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia, se fixaram nas imediações da atual sede do município de Laranja da Terra, provavelmente no Córrego do Laranjinha.

Portanto, os primeiros núcleos de colonização pomerana e alemã instalaram-se nas regiões de Barra do Crisciúma, Córrego do Crisciúma, Aventureiro e Alto Crisciúma, a partir de 1901. Mais tarde também nas regiões de Jequitibá Pequeno e Volta Grande. Todos no Distrito de Bom Jesus, hoje Sobreiro. Na mesma época também se instalaram os núcleos de colonização alemã e pomerana nas regiões do Córrego do Taquaral e do Picadão, hoje pertencente ao distrito de Joatuba.

E a partir de 1910 instalou-se o núcleo de colonização pomerana e alemã no atual distrito de Vila de Laranja da Terra, com a vinda dos irmãos Seibel, que vieram de Alto Santa Joana (hoje município de Itarana) e se fixaram no vale do Córrego de Laranja da Terra. Em junho de 1915, a comunidade luterana inaugura a sua 1ª capela, de construção simples, sem torre e nem sino. Consta que, nesta época, era proibido, por lei, que igrejas protestantes construíssem templos com torres.

Nesta época também se instalaram núcleos de colonização pomerana no Córrego da Laranjinha, no Córrego do Machadinho e, beirando o Rio Guandu, no Mato Campo. E, bem mais tarde (depois de 1920) os descendentes pomeranos também se instalaram nas regiões de São Luiz de Miranda, do Córrego da Perdida, do Córrego da Timbuva, e da Barra da Lagoa (Km 18).

Em 1929, era, então, inaugurada a nova igreja, de construção mais sofisticada, com altar, pia batismal, torre e sino. É mais ou menos desta época a construção da Igreja Católica. Existiam, até então, duas casas de comercio e cinco residências. Uma única rua margeava o rio, sendo parte da estrada para Sobreiro. Em 1935, foi feita uma demarcação, situando a rua principal onde hoje está localizada

Por esta época foram instalados o cartório e outros serviços, como a coletoria. Não existiam, ainda, escolas e postos de saúde. As professoras lecionavam em casas cedidas pela comunidade. Alguns anos mais tarde era construída uma escola com três salas separadas. A grande maioria dos descendentes pomeranos e alemães vieram da região que hoje engloba os municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Um pequeno grupo de descendentes de italianos, vindos provavelmente da região da Colônia de Santa Teresa, instalou-se no início do século na região do Córrego do Taquaral. Destacam-se entre as famílias pioneiras as de Anselmo Armani, Paschoal Rizzi e Guido Adami.

[fontes: sites das prefeituras; Câmaras municipais ; Wikipédia]

Informações sobre a Microrregião 3 – Sudoeste Serrana:

A microrregião Sudoeste Serrana é composta por sete municípios, a saber:

Conceição do Castelo (11.937), Domingos Martins (35.416), Marechal Floriano (17.641) , Venda Nova do Imigrante (23.831), Brejetuba (12.985), Afonso Cláudio (30.684) e Laranja da Terra (11.094). A região ocupa 8,30% do território estadual e apresenta uma população estimada em 143.588 habitantes (IBGE, 2022), o que representa cerca de 3,5% da população total do estado. A densidade da microrregião é de cerca de 37 hab/km², considerada baixa, se comparada à densidade do Espirito Santo, com 86,19 hab/km². A região tem forte influência da imigração europeia, com destaque para o agroturismo e as festas tradicionais, e é cortada pela BR 262, um fator positivo de integração.

O PIB da microrregião Sudoeste Serrana corresponde a 2,45% do PIB estadual. Na composição do PIB por setores, destacam-se as atividades de serviços, com 61%, seguido pela agropecuária, com 20%, indústria com 12% e, por último, impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 7%. O PIB per capita da microrregião Sudoeste Serrana é de R$ 18.537,66, sendo que o do Espírito Santo é de R$ 27.487,47. Quanto aos maiores PIBs per capita da microrregião, destaca-se o município de Marechal Floriano, com R$ 23.083,88, seguido pelos municípios de Venda Nova do Imigrante (R$ 22.503,03) e Brejetuba (R$ 20.275,59), nesta ordem. O menor PIB per capita da microrregião é o do município de Laranja da Terra, com R$ 11.655,36.

A receita líquida da microrregião Sudoeste Serrana é de R$ 2.534,97, que é bem próxima da receita líquida do estado do Espírito Santo (R$ 2.524,19). No contexto dos municípios que compõem a microrregião, a maior receita líquida per capita é a do município de Marechal Floriano, com R$ 2.944,11, seguido por Domingos Martins (R$ 2.779,50) e Conceição do Castelo (R$ 2.638,55). 1 O Índice Firjan de Emprego e Renda nos municípios da microrregião Sudoeste Serrana varia entre 0,254 a 0,603, portanto, valores considerados de “baixo” (de 0 a 0,4) a “regular” desenvolvimento (de 0,4 a 0,6). O maior índice de emprego e renda refere-se ao município de Venda Nova do Imigrante, com 0,603, seguido pelos municípios de Marechal Floriano e Domingos Martins, com 0,570 e 0,513, respectivamente. O município de Laranja da Terra apresenta o menor Índice Firjan de Emprego e Renda, com 0,254.

Todos os municípios da microrregião Sudoeste Serrana estão bem avaliados no Índice Firjan de Saúde, com valores variando entre 0,805 e 0,974, o que significa dizer que apresentam um “alto” desenvolvimento na Saúde (de 0,8 a 1). Os melhores índices referem-se aos municípios de Laranja da Terra, com 0,974, Marechal Floriano (0,874) e Venda Nova do Imigrante (0,862). O menor índice é do município de Brejetuba, com 0,805, ainda assim considerado de alto desenvolvimento. Assim como na Saúde, a microrregião está bem posicionada nos Índices Firjan de Educação, visto que todos os municípios estão na categoria “alto” desenvolvimento (de 0,8 a 1). O maior índice é do município de Venda Nova do Imigrante, com 0,917, seguido pelos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano, com 0,896 e 0,878, respectivamente.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) , que mensura o desenvolvimento com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta um IDHM para o Espírito Santo com valor de 0,740, considerado de alto desenvolvimento humano. Entretanto, o IDHM de quase todos os municípios que compõem a microrregião Sudoeste Serrana apresenta índices inferiores a 0,7, o que revela um IDHM médio (de 0,550 a 0,699), com exceção de Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano, que apresentam um IDHM alto, de 0,728 e 0,710, respectivamente. 3 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS baixo, de 0,274, o que significa dizer que o estado apresenta baixa vulnerabilidade. A maioria dos municípios que compõe a microrregião Sudoeste Serrana acompanha o Espírito Santo com um IVS baixo (de 0,200 a 0,300). O município de Venda Nova do Imigrante apresenta um IVS muito baixo (de 0 a 0,200), de 0,166, o que significa dizer que o município apresenta uma vulnerabilidade muito reduzida. Os demais municípios apresentam IVS baixo, com índices que variam entre 0,221 e 0,284, com exceção de Brejetuba e Afonso Cláudio, com IVS de 0,302 e 0,317, respectivamente, que apresentam índices de vulnerabilidade médio (de 0,300 a 0,400).

Quanto ao atendimento dos serviços de saneamento da região, foram considerados três serviços básicos: abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços básicos não estão universalizados, sendo que apenas 45% da população regional é atendida por abastecimento de água através da rede pública, 65% por coleta de lixo e 37% por coleta de esgoto. Em relação aos serviços de saneamento nos municípios, observa-se que Venda Nova do Imigrante lidera em todos os serviços com a maior cobertura da microrregião: o maior percentual relativo ao abastecimento de água por rede pública, com 59,11%, assim como os maiores percentuais de coleta de lixo e coleta de esgoto, com 89,69% e 62,52%, respectivamente. Quanto aos

menores percentuais de atendimento no saneamento, temos: Domingos Martins, com o menor percentual de abastecimento de água por rede pública, com apenas 24,63%; Laranja da Terra, com 40,94% na coleta de lixo; e Marechal Floriano, com 12,81% na coleta de esgoto.