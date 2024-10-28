"Raio-x" da eleição para prefeito no ES: os mais e menos votados

Eleitor faz registro biométrico antes de ir às urnas Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o assunto em destaque é um “raio-X” da eleição de prefeitos no Espírito Santo. Vamos a alguns destaques com a análise do comentarista Rafael Simões.

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1) Nº de candidaturas por municípios

2 candidatos – 22 municípios

3 candidatos – 28 municípios

4 candidatos – 13 municípios

5 candidatos – 6 municípios

6 candidatos – 4 municípios (Barra de São Francisco, Colatina, Vila Velha e Vitória)

7 candidatos – 4 municípios (Ecoporanga, Guarapari, Itapemirim e Serra)

8 candidatos – 1 município (Conceição da Barra)

2) Partidos e seus resultados eleitorais

PSB - ELEITOS: 22 I 2 LUGAR: 8 I 3 a 8 LUGARES: 6 - 36 CANDIDATOS AO TODO

PP - ELEITOS: 12 I 2 LUGAR: 8 I 3 a 8 LUGARES: 6 I 26 CANDIDATOS AO TODO

PODEMOS - ELEITOS: 11 I 2 LUGAR: 10 I 3 A 8 LUGARES: 5 I 26 CANDIDATOS AO TODO

REPUBLICANOS: ELEITOS: 8 (1) I 2 LUGAR: 11 (1) I 3 A 8 LUGARES: 4 I 24 CANDIDATOS AO TODOS

--> AQUI A DEPENDER DO RESULTADO DO SEGUNDO TURNO NA SERRA

MDB: ELEITOS: 6 I 2 LUGAR: 7 I 3 A 8 LUGARES: ZERO I 13 CANDIDATOS AO TODO

PL: ELEITOS: 5 I 2 LUGAR: 10 I 3 A 8 LUGARES: 35 I 50 CANDIDATOS AO TODO

3) Prefeitos eleitos mais votados (no caso da Serra os que foram para o segundo turno) – Absoluto

1º - Arnaldinho Borgo (Vila Velha – Podemos) – 193.451

2º - Euclério Sampaio (Cariacica – MDB) – 168.771

3º - Lorenzo Pazolini (Vitória – Republicanos) – 105.599

4º - Weverson Meireles (Serra – PDT) – 97.087

5º - Pablo Muribeca (Serra – Republicanos) – 61.690

6º - Lucas Scaramussa (Linhares – Podemos) – 45.024

7º - Theodorico Ferraço (Cachoeiro de Itapemirim – PP) – 44.240

4) Prefeitos eleitos menos votados – Absoluto

1º - Dudu Queiróz (Divino de São Lourenço - PSB) – 2.181

2º - Dica (Mucurici - PSB) – 2.461

3º - Márcio Keres (Apiacá - PSB) – 2.860

4º - Reginaldo (Ibitirama - PSB) – 2.960

5º - Thiaguinho (Dores do Rio Preto – PP) – 3.430

5) Prefeitos eleitos mais votados – Proporcional

1º - Wanderson Bueno (Viana – Podemos) – 92,49%

2º - Leonardo Finco (Governador Lindenberg - PP) – 88,83%

3º - Euclério Sampaio (Cariacica – MDB) – 88,41%

4º - Vander Enfermeiro (Itarana – PSB) – 85,94%

5º - Peter Costa (Mimoso do Sul – Republicanos) – 84,58%

6º - Gutim (Marilândia – PSB) – 82,26%

7º - Nirrô (Alegre – PP) – 81,07%

8º - Kleilson Rezende (Pedro Canário – PSB) – 80,74%

9º - Marcos Guerra (São Roque do Canaã – PSDB) – 80,70%

6) Prefeitos eleitos menos votados – Proporcional

1º - Lidiney Gobbi (Marechal Floriano – PP) – 36,60%

2º - Ronan Fisioterapeuta (Santa Maria de Jetibá - PL) – 37,74%

3º - Erivan Tavares (Conceição da Barra – PSB) – 39,25%

4º - Renzo Vasconcelos (Colatina – PSD) – 39,82%

5º - Zé Luiz Mendes (Ecoporanga – PSB) – 39,97%

7) Candidatos não eleitos mais votados – Absoluto

1º - Audifax Barcelos (Serra - PP) – 58.643

2º - Coronel Ramalho (Vila Velha - PL) – 42.096

3º - Bruno Marianelli (Linhares - Republicanos) – 33.372

4º - João Coser (Vitória - PT) – 29.339

5º - Zé Preto (Guarapari - PP) – 27.061

6º - Carlinhos Lyrio (São Mateus - Republicanos) – 26.738

7º - Guerino Balestrassi (Colatina -MDB) – 24.552

8º - Léo Camargo (Cachoeiro de Itapemirim – PL) – 23.861

9º - Luiz Paulo (Vitória – PSDB) – 23.397

8) Candidatos não eleitos menos votados – Absoluto

1º - Railton Meu Garoto (Mucurici -PL) – 22

2º - Antônio Gomes (Itaguaçu - PCdoB) – 24

3º - Professor Duclerk (Atílio Vivacqua - DC) – 41

4º - Márcio Careca (Apiacá - Agir) – 47

5º - João Costela (Afonso Cláudio - DC) – 60

6º - José de Melo (Conceição do Castelo - PRTB) – 71

7º - Ratinho (Água Doce do Norte - DC) – 72

8º - Geam Maforte (Barra de São Francisco - DC) – 93

9º - Dr. Thiago Peçanha (Itapemirim - PSB) – 95

9) Candidatos não eleitos mais votados – Proporcional

1º - Florisvaldo Kester (Laranja da Terra - MDB) – 49,34%

2º - Sebastião Mutuca (Divino de São Lourenço - PP) – 49,33%

3º - Helton do Lelei (Irupi - PRD) – 48,52%

4º - Fernanda Milanese (Boa Esperança - Podemos) – 48%

5º - Romildo Pité (Ibitirama - PP) – 46,69%

10) Candidatos não eleitos menos votados – Proporcional (23 candidatos não atingiram 1% dos votos)

1º - Antônio Bongestab (Serra - PRTB) – 0,07%

2º - Gabriel Ruy (Vila Velha - Mobiliza) – 0,18%

3º - Maurício Gorza (Vila Velha - PSDB) – 0,23%

4º - Antônio Gomes (Itaguaçu - PCdoB) – 0,26%

5º - João Costela (Afonso Cláudio - DC) – 0,32%

6º - Dr. Thiago Peçanha (Itapemirim - PSB) – 0,33%

7º - Wylson Zon (Serra -Novo) – 0,38%

8º - Geam Maforte (Barra de São Francisco - DC) – 0,39%

9º - Du (Vitória - Avante) – 0,42%

10º - Claudinha (Itapemirim - PSOL) – 0,43%

11) Disputas mais apertadas

1º - Laranja da Terra – 7 votos – 0,09%

2º - Ibitirama – 57 votos – 0,92%

3º - Divino São Lourenço -58 votos – 1,34%

4º - Santa Maria de Jetibá – 63 votos – 0,26%

5º - Pancas – 131 votos – 1,13%

12) Disputas com maior diferença

1º - Viana – 35.464 votos – 87,27%

2º - Governador Lindenberg – 5.560 votos – 77,66%