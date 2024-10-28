"Raio-x" da eleição para prefeito no ES: os mais e menos votados

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o assunto em destaque é um “raio-X” da eleição de prefeitos no Espírito Santo. Vamos a alguns destaques com a análise do comentarista Rafael Simões.
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 28-10-24.mp3
1) Nº de candidaturas por municípios
2 candidatos – 22 municípios
3 candidatos – 28 municípios
4 candidatos – 13 municípios
5 candidatos – 6 municípios
6 candidatos – 4 municípios (Barra de São Francisco, Colatina, Vila Velha e Vitória)
7 candidatos – 4 municípios (Ecoporanga, Guarapari, Itapemirim e Serra)
8 candidatos – 1 município (Conceição da Barra)
2) Partidos e seus resultados eleitorais
PSB - ELEITOS: 22 I 2 LUGAR: 8 I 3 a 8 LUGARES: 6 - 36 CANDIDATOS AO TODO
PP - ELEITOS: 12 I 2 LUGAR: 8 I 3 a 8 LUGARES: 6 I 26 CANDIDATOS AO TODO
PODEMOS - ELEITOS: 11 I 2 LUGAR: 10 I 3 A 8 LUGARES: 5 I 26 CANDIDATOS AO TODO
REPUBLICANOS: ELEITOS: 8 (1) I 2 LUGAR: 11 (1) I 3 A 8 LUGARES: 4 I 24 CANDIDATOS AO TODOS
--> AQUI A DEPENDER DO RESULTADO DO SEGUNDO TURNO NA SERRA
MDB: ELEITOS: 6 I 2 LUGAR: 7 I 3 A 8 LUGARES: ZERO I 13 CANDIDATOS AO TODO
PL: ELEITOS: 5 I 2 LUGAR: 10 I 3 A 8 LUGARES: 35 I 50 CANDIDATOS AO TODO
3) Prefeitos eleitos mais votados (no caso da Serra os que foram para o segundo turno) – Absoluto
1º - Arnaldinho Borgo (Vila Velha – Podemos) – 193.451
2º - Euclério Sampaio (Cariacica – MDB) – 168.771
3º - Lorenzo Pazolini (Vitória – Republicanos) – 105.599
4º - Weverson Meireles (Serra – PDT) – 97.087
5º - Pablo Muribeca (Serra – Republicanos) – 61.690
6º - Lucas Scaramussa (Linhares – Podemos) – 45.024
7º - Theodorico Ferraço (Cachoeiro de Itapemirim – PP) – 44.240
4) Prefeitos eleitos menos votados – Absoluto
1º - Dudu Queiróz (Divino de São Lourenço - PSB) – 2.181
2º - Dica (Mucurici - PSB) – 2.461
3º - Márcio Keres (Apiacá - PSB) – 2.860
4º - Reginaldo (Ibitirama - PSB) – 2.960
5º - Thiaguinho (Dores do Rio Preto – PP) – 3.430
5) Prefeitos eleitos mais votados – Proporcional
1º - Wanderson Bueno (Viana – Podemos) – 92,49%
2º - Leonardo Finco (Governador Lindenberg - PP) – 88,83%
3º - Euclério Sampaio (Cariacica – MDB) – 88,41%
4º - Vander Enfermeiro (Itarana – PSB) – 85,94%
5º - Peter Costa (Mimoso do Sul – Republicanos) – 84,58%
6º - Gutim (Marilândia – PSB) – 82,26%
7º - Nirrô (Alegre – PP) – 81,07%
8º - Kleilson Rezende (Pedro Canário – PSB) – 80,74%
9º - Marcos Guerra (São Roque do Canaã – PSDB) – 80,70%
6) Prefeitos eleitos menos votados – Proporcional
1º - Lidiney Gobbi (Marechal Floriano – PP) – 36,60%
2º - Ronan Fisioterapeuta (Santa Maria de Jetibá - PL) – 37,74%
3º - Erivan Tavares (Conceição da Barra – PSB) – 39,25%
4º - Renzo Vasconcelos (Colatina – PSD) – 39,82%
5º - Zé Luiz Mendes (Ecoporanga – PSB) – 39,97%
7) Candidatos não eleitos mais votados – Absoluto
1º - Audifax Barcelos (Serra - PP) – 58.643
2º - Coronel Ramalho (Vila Velha - PL) – 42.096
3º - Bruno Marianelli (Linhares - Republicanos) – 33.372
4º - João Coser (Vitória - PT) – 29.339
5º - Zé Preto (Guarapari - PP) – 27.061
6º - Carlinhos Lyrio (São Mateus - Republicanos) – 26.738
7º - Guerino Balestrassi (Colatina -MDB) – 24.552
8º - Léo Camargo (Cachoeiro de Itapemirim – PL) – 23.861
9º - Luiz Paulo (Vitória – PSDB) – 23.397
8) Candidatos não eleitos menos votados – Absoluto
1º - Railton Meu Garoto (Mucurici -PL) – 22
2º - Antônio Gomes (Itaguaçu - PCdoB) – 24
3º - Professor Duclerk (Atílio Vivacqua - DC) – 41
4º - Márcio Careca (Apiacá - Agir) – 47
5º - João Costela (Afonso Cláudio - DC) – 60
6º - José de Melo (Conceição do Castelo - PRTB) – 71
7º - Ratinho (Água Doce do Norte - DC) – 72
8º - Geam Maforte (Barra de São Francisco - DC) – 93
9º - Dr. Thiago Peçanha (Itapemirim - PSB) – 95
9) Candidatos não eleitos mais votados – Proporcional
1º - Florisvaldo Kester (Laranja da Terra - MDB) – 49,34%
2º - Sebastião Mutuca (Divino de São Lourenço - PP) – 49,33%
3º - Helton do Lelei (Irupi - PRD) – 48,52%
4º - Fernanda Milanese (Boa Esperança - Podemos) – 48%
5º - Romildo Pité (Ibitirama - PP) – 46,69%
10) Candidatos não eleitos menos votados – Proporcional (23 candidatos não atingiram 1% dos votos)
1º - Antônio Bongestab (Serra - PRTB) – 0,07%
2º - Gabriel Ruy (Vila Velha - Mobiliza) – 0,18%
3º - Maurício Gorza (Vila Velha - PSDB) – 0,23%
4º - Antônio Gomes (Itaguaçu - PCdoB) – 0,26%
5º - João Costela (Afonso Cláudio - DC) – 0,32%
6º - Dr. Thiago Peçanha (Itapemirim - PSB) – 0,33%
7º - Wylson Zon (Serra -Novo) – 0,38%
8º - Geam Maforte (Barra de São Francisco - DC) – 0,39%
9º - Du (Vitória - Avante) – 0,42%
10º - Claudinha (Itapemirim - PSOL) – 0,43%
11) Disputas mais apertadas
1º - Laranja da Terra – 7 votos – 0,09%
2º - Ibitirama – 57 votos – 0,92%
3º - Divino São Lourenço -58 votos – 1,34%
4º - Santa Maria de Jetibá – 63 votos – 0,26%
5º - Pancas – 131 votos – 1,13%
12) Disputas com maior diferença
1º - Viana – 35.464 votos – 87,27%
2º - Governador Lindenberg – 5.560 votos – 77,66%
3º - Itarana – 5.247votos – 71,88%